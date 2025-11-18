Adele hará su debut estelar en el cine con 'Cry to Heaven'

La cantante británica será parte del elenco del director Tom Ford. Owen Cooper también dará vida a un personaje

La cantante británica Adele dará un paso histórico en su carrera: hará su debut actoral en la gran pantalla en la próxima película de Tom Ford, Cry to Heaven, adaptación de la novela homónima de Anne Rice.

Este proyecto, actualmente en fase de preproducción, comenzará su rodaje en enero de 2026 entre Londres y Roma, con un estreno previsto para finales de ese mismo año. Ford, además de dirigir, escribe y produce a través de su compañía Fade to Black, apostando por un control artístico total.

La película está ambientada en la Italia del siglo XVIII, la historia de Cry to Heaven explora el mundo de los 'castrati', hombres castrados en la infancia para conservar una voz soprano, y aborda temas como la identidad, el arte, la venganza y la pertenencia.

En la novela original, dos personajes centrales, un noble veneciano y un maestro castrato de Calabria, ven sus destinos entrelazados en el mundo de la ópera. Pero… ¿veremos lo mismo en su adaptación cinematográfica?

Detalles de la película

El reparto promete ser de alto calibre: junto a Adele estarán actores como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton y, entre otros talentos, Owen Cooper, conocido por su trabajo en la serie Adolescencia.

Por el momento, no se han revelado los detalles específicos del papel que interpretará Adele, pero lo que está claro, es que su incorporación marca un punto de inflexión en su carrera: después de anunciar un descanso prolongado de la música tras su residencia en Las Vegas, la artista ha decidido explorar otros caminos creativos.

Con Cry to Heaven, Tom Ford regresa a la dirección tras casi una década desde su último largometraje, Animales Nocturnos de 2016.

La apuesta es ambiciosa: un drama histórico cargado sensibilidad estética, apoyado en un elenco estelar y un guion íntimo, que podría marcar el inicio de una nueva etapa para Adele como actriz.

