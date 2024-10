Adele y Céline Dion: Un emotivo reencuentro en Las Vegas

La cantante británica Adele vivió un momento conmovedor este sábado durante su concierto en Las Vegas al encontrarse con Céline Dion, en el público. Adele es fan de la cantante canadiense.

Mientras interpretaba "When we were young", Adele notó a Dion en un palco lateral y se acercó a abrazarla. Ambas cantantes se mostraron visiblemente emocionadas.

La polémica reacción de Tom Holland ante el asedio de fans a Zendaya Leer más

Este reencuentro marca un ‘círculo completo’ en su relación, ya que en 2018 Adele asistió a un concierto de Dion y la visitó tras bastidores.

Adele ha expresado su admiración por Dion en varias ocasiones, incluyendo una entrevista con Vogue en 2021, donde describió que un pedazo de goma de mascar de Dion era su "posesión más preciada".

Adele se encuentra en las últimas semanas de sus conciertos en Las Vegas y ha anunciado que se tomará un largo descanso de la música. “Tengo diez shows más, pero después de eso, no los veré por un tiempo increíblemente largo, y los guardaré en mi corazón”, expresó en un video en TikTok.

Enfermedad de Céline Dion

Este reencuentro coincide con el regreso público de Dion tras anunciar en el 2022 su diagnóstico con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que afecta su movilidad y capacidad para cantar.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la canadiense interpretó a la perfección: Hymne a l’amour de Édith Piaf en la ceremonia de apertura, siendo este su primera presentación en escenario desde su diagnóstico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!