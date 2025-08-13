Chris Evans: "En el amor también hay fórmulas, matemáticas y decisiones cerebrales"

En medio del estreno de Amores Materialistas, Chris Evans reflexiona sobre el amor moderno y su complejidad

Chris Evans interpreta a John, un hombre que representa el amor emocional y complejo en Amores Materialistas, la nueva película de Celine Song.

La nueva película de Celine Song, Amores Materialistas, no es una comedia romántica convencional. Ambientada en Nueva York y protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, la cinta explora el amor desde sus contradicciones: entre lo que se desea y lo que se necesita, entre lo emocional y lo racional.

(Te puede interesar: Estrenos de cine el 31 de julio: romance, terror, acción y BTS en pantalla grande)

Evans interpreta a John, un actor en apuros que representa el vínculo emocional profundo pero incierto. Su personaje contrasta con el de Pedro Pascal, un multimillonario encantador que encarna la estabilidad y el ideal romántico. En ese triángulo, la protagonista una casamentera atrapada entre sus principios y su corazón debe decidir qué tipo de amor quiere vivir.

El amor como decisión cerebral

Durante la promoción de la película, Chris Evans compartió una reflexión que ha resonado más allá del cine: “En el amor también hay fórmulas, matemáticas y decisiones cerebrales, pero no quiero que se me malinterprete”. Para el actor, el amor no es solo emoción desbordada, sino también una construcción que involucra lógica, compatibilidad y elecciones conscientes.

Esta visión se alinea con el enfoque de la directora, quien ha declarado que su experiencia como casamentera le permitió entender que el amor no siempre responde a impulsos, sino a patrones, expectativas y negociaciones internas. Amores Materialistas pone en escena ese dilema: ¿elegimos con el corazón o con la cabeza?

Algoritmos y emociones reales

La película plantea una pregunta que muchos espectadores reconocen como propia: ¿cuánto de nuestras decisiones afectivas están influenciadas por lo que creemos que 'debería ser'? En tiempos de aplicaciones de citas, compatibilidades digitales y relaciones condicionadas por el éxito o la estabilidad, Amores Materialistas propone una mirada más honesta y compleja.

Evans, con su interpretación y sus declaraciones, se convierte en portavoz de una generación que busca amar sin perderse en fórmulas, pero sin negar que el amor también implica cálculo, riesgo y renuncia.

Chris Evans, encarna la tensión entre el amor profundo y las decisiones racionales que marcan los vínculos modernos. CIRCULO POSTAL

Selena Gómez y Chris Evans, ¿juntos? Leer más

La reflexión de Chris Evans no pretende reducir el amor a una ecuación, sino reconocer que también se piensa, se decide y se construye. Amores Materialistas no ofrece respuestas definitivas, pero sí una invitación a mirar el amor desde sus múltiples capas: como emoción, como elección y como espejo de lo que somos.

En un mundo que idealiza el amor espontáneo, esta película y la mirada de Evans nos recuerdan que también hay belleza en el amor pensado, en el vínculo que se elige cada día, incluso cuando no es perfecto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!