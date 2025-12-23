Cuatro accidentes y cierres viales en la Simón Bolívar tras el retorno de las lluvias

En el sur de Quito se reportaron cuatro siniestros durante la mañana y madrugada de este 23 de diciembre. Hubo cierre de vías

Un vehículo pesado se volcó en las primeras horas de este lunes, en la avenida Simón Bolívar, lo que provocó un largo cierre en la circulación vehicular.

Luego de más de dos semanas de sequia, volvieron las lluvias a Quito y con ellas los siniestros viales a la avenida Simón Bolívar. En la madrugada de este lunes 23 de diciembre de 2025 se produjeron tres casos que provocaron cierres viales

El primero ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Catacuango. Según la Coordinación Zonal del Sistema Integrado Ecu 911, en la línea única 911 se recibió una llamada para alertar sobre un siniestro. Se trataba de un camión que se volcó y que dejó afectaciones en un poste y también en un árbol.

Producto de ello, se cerró la vía en ambos sentidos y fue necesaria la atención de equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Durante las primeras horas de la mañana se hicieron tareas para abrir el paso en el sector del Puente de Catacuango en dos carriles.

A las 09:40, luego de las tareas pertinentes, la AMT y el ECU 911 informaron que la vía se había habilitado por completo. Además, recomendaron a los usuarios de esta avenida periférica conducir con precaución.

Otros casos

A las 06:00 hubo otro caso, en el sector de El Troje, también la avenida Simón Bolívar. Se produjo el cierre de dos carriles en sentido sur-norte y tres carriles en sentido norte-sur. En ese caso, se habilitaron rutas alternas como la avenida Pérez Bustamante y la avenida Pedro Vicente Maldonado.

La AMT informó de un cierre vial frente al Camposanto Monteolivo, en el sur de Quito en el que se volcó un vehículo, en sentido norte-sur. Por ese motivo fue necesario cerrar el carril izquierdo, pasadas las 07:00.

Más tarde, alrededor de las 11:00, ocurrió otro siniestro, esta vez en el sector de Chillogallo, en la avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde, por lo cual los vehículos tuvieron una restricción para circular por la Mariscal Sucre en el carril derecho, en sentido sur-norte. Hasta las 13:00, la AMT no reportó la apertura de la vía.

