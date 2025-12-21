Accidente en la Ruta Viva deja dos heridos y cierre parcial hacia el aeropuerto

Un vehículo se volcó en la Ruta Viva, sector La Primavera. Bomberos liberaron a una persona atrapada

Personal de Bomberos atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en La Ruta Viva, sector La Primavera.

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este domingo 21 de diciembre en la Ruta Viva, a la altura del sector La Primavera, dejó dos personas heridas y provocó el cierre parcial de la vía en sentido aeropuerto–Quito, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

De acuerdo con la institución, se trató del volcamiento de un vehículo, lo que movilizó a varias unidades de emergencia. Una de las personas quedó atrapada al interior del automotor, por lo que el personal bomberil realizó maniobras de rescate con herramientas hidráulicas para liberar a la víctima.

Rescate y atención prehospitalaria

En las imágenes difundidas por los bomberos se observa cómo los rescatistas utilizaron equipos especializados para abrir las puertas del vehículo, cuya parte frontal quedó completamente destruida tras el impacto. Una vez liberados, los heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Por su parte, el ECU 911 confirmó que, debido a este siniestro, el carril central e izquierdo de la Ruta Viva permanecieron cerrados, mientras que la vía quedó parcialmente habilitada para la circulación vehicular.

Otro accidente en Cumbayá

Este no fue el único accidente reportado durante la madrugada. En el sector de El Cebollar, en Cumbayá, se registró otro siniestro de tránsito, donde dos vehículos colisionaron.

En este segundo hecho, los bomberos también intervinieron para liberar a una persona atrapada, mientras que los paramédicos brindaron atención a las dos personas afectadas.

Recomendaciones a los conductores

Ante estos incidentes, el Cuerpo de Bomberos de Quito exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y no poner en riesgo la vida, especialmente en vías de alta circulación como la Ruta Viva.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas, mantenerse informados por canales oficiales y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras se normaliza la movilidad en la zona.

