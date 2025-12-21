Navidad activa ferias en la ciudad con más de 450 emprendedores locales

La Navidad ya se siente en cada rincón de Quito. Regalos, fundas de caramelos, adornos, luces y música llenan los stands de las ferias navideñas que se instalan tanto en el sur como en el norte de la capital. Estos espacios no solo se han convertido en una alternativa para adelantar las compras decembrinas, sino también en una vitrina para cientos de emprendedores que encuentran en esta temporada una oportunidad clave para sostener la economía de sus hogares.

Le invitamos a que lea: Desaparición en Quito: dos detenidos por el caso de Paulina Andrea Gallo

Diciembre reactiva el comercio local

Diciembre dinamiza el comercio quiteño y transforma barrios, parques y avenidas en puntos de encuentro familiar. Bajo la iniciativa municipal “Comprando aquicito ¡ganas tú, gana Quito!”, la ciudad impulsa el consumo local a través de ferias organizadas, con precios accesibles y una amplia variedad de productos que van desde artesanías y decoración navideña hasta ropa, calzado, juguetes, tecnología y comida tradicional. La propuesta busca que cada compra sea también un gesto de apoyo a pequeños negocios y comerciantes autónomos.

Quito rinde homenaje final a Rodrigo Borja en emotiva despedida Leer más

Las ferias se desarrollan en sectores estratégicos como Pomasqui, el bulevar de la avenida Naciones Unidas, el Boulevard Bicentenario, el Parque El Calzado y los alrededores del parque La Carolina. En estos puntos, la ciudadanía encuentra regalos para el amigo secreto, nacimientos, bombillos, dulces tradicionales, productos frescos y detalles pensados para todas las edades, en ambientes seguros y ordenados.

En el bulevar de las Naciones Unidas, dos carpas reúnen a decenas de emprendedores. Katherine Chuquitarco participa desde hace tres años en estas ferias. Es vendedora autónoma, madre de una bebé de diez meses, y viaja desde El Recreo hasta el norte de la ciudad para ofrecer sus productos.

Destaca que estos espacios le brindan seguridad y la posibilidad de trabajar de forma organizada. A su lado, Christian Cachipuendo comercializa medias navideñas y fundas de caramelos. Coincide en que las ferias permiten vender con mayor tranquilidad y sin conflictos con el espacio público.

En los parqueaderos del parque La Carolina, las ferias funcionan desde noviembre. Rosa Elena Chávez ofrece nacimientos, bombillos y ropa para mascotas a precios accesibles, conscientes de que en esta época la competencia aumenta. Señala que permanecerán hasta el 31 de diciembre y que, una vez finalizada la Navidad, el espacio se transformará para la venta de monigotes de fin de año.

Más de 450 emprendedores participan en ferias organizadas en el norte y sur, con productos navideños. Franklin Jácome

Más de 450 emprendedores ofertan variedad de productos

La organización de estas ferias responde a una estrategia municipal para ordenar el comercio en la ciudad. Pablo Hernández , director de Comercio Autónomo de la Agencia Metropolitana de Comercio, explica que se han creado nuevas alternativas para que los comerciantes se organicen y se reduzca la presión en zonas como el Centro Histórico. “Hemos elegido sitios como el Bicentenario, Naciones Unidas, el Parque El Calzado y también Pomasqui, en la ruralidad, para distribuir mejor la actividad comercial”, señala.

Estas ferias son una alternativa para ordenar el comercio y brindar oportunidades a quienes no están regularizados, sin afectar a mercados ni centros comerciales

Pablo Hernández

director de Comercio Autónomo

Según el funcionario, la crisis económica ha incrementado el comercio no regularizado, por lo que estas ferias buscan ser un apoyo temporal y, a la vez, un primer paso hacia la regularización.

En total, se prevé la participación de entre 450 y 500 comerciantes en las principales ferias, que se desarrollan entre el 19 y el 22 de diciembre, con horarios de atención de 08:00 a 21:00 y resguardo de la Policía Metropolitana, agentes de control y personal de primeros auxilios.

Actualmente, Quito cuenta con 6.141 comerciantes regularizados con permiso PUCAS, pero el censo municipal identifica alrededor de 22.000 personas que realizan actividades económicas en el espacio público.

Frente a esta realidad, las ferias y corredores comerciales se presentan como una alternativa para reactivar la economía familiar, promover el orden y devolverle a la ciudad el espíritu festivo.

Stands organizados permiten compras seguras y apoyo a emprendedores locales. Franklin Jácome

En el sur, frente a la Tribuna del Sur, entre las avenidas Teniente Hugo Ortiz y Alonso de Angulo, más de 10 emprendedores ofrecen productos navideños para todos los bolsillos. Los adornos para árboles se encuentran desde 2,50 dólares; los árboles pequeños, ideales para oficinas, desde 10 dólares; y los modelos más grandes alcanzan los 60 dólares.

Hilda Quinatoa, con más de 15 años de experiencia en estas ferias, vende nacimientos desde 10 hasta 40 dólares. “Aquí hay productos para todos los gustos y presupuestos, ideales para llenar el hogar del espíritu navideño”, afirma.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!