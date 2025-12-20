Quito rinde homenaje final a Rodrigo Borja en emotiva despedida

La capital ecuatoriana vivió una jornada de luto y memoria durante el sepelio y actos finales de despedida del expresidente Rodrigo Borja Cevallos.

La capital ecuatoriana vivió este 20 de diciembre una jornada de luto y memoria durante el sepelio y actos finales de despedida del expresidente Rodrigo Borja Cevallos, fallecido el 18 de diciembre a los 90 años. Cientos de ciudadanos, autoridades y figuras políticas acudieron al Palacio de Cristal, en el parque Itchimbía, para acompañar el último adiós al exmandatario, considerado una de las figuras centrales de la vida democrática del país

(Te invitamos a leer: El legado de Rodrigo Borja: 5 hitos que marcaron la democracia de Ecuador)

El Palacio de Cristal acogió desde el viernes 19 de diciembre una capilla ardiente abierta al público, donde se instaló el féretro cubierto por la bandera ecuatoriana y escoltado por granaderos de Tarqui, como parte del protocolo de un funeral de Estado. La velación continuó este sábado 20 de diciembre entre las 10:00 y las 14:00, reuniendo a familiares, allegados y antiguos dirigentes de la Izquierda Democrática (ID), organización política fundada por Borja

Entre los presentes destacaron personalidades como Guillermo Landázuri, Paco Moncayo y Wilma Andrade, quienes resaltaron el legado político, ético y académico del expresidente. Landázuri recordó su papel en la recuperación del prestigio internacional del país, mientras Moncayo lo calificó como un “hombre de principios” cuya presidencia dejó huellas en la formación democrática del Ecuador

El Palacio de Cristal acogió desde el viernes 19 de diciembre una capilla ardiente abierta al público. Cortesía

Acompañamiento institucional y duelo nacional

El presidente Daniel Noboa decretó tres días de duelo nacional, del 19 al 21 de diciembre, durante los cuales la bandera nacional se mantuvo a media asta en edificios públicos. Asimismo, el Municipio de Quito dispuso duelo institucional, activó equipos de apoyo logístico y acompañó la ceremonia como gesto de respeto y solidaridad con la familia del exmandatario

(Te puede interesar: Pabel Muñoz sobre la muerte de Rodrigo Borja: "Un verdadero representante y pensador")

Los mejores debates presidenciales de la historia del Ecuador Leer más

El alcalde Pabel Muñoz destacó que Borja representó una generación de líderes formados en el debate democrático y recordó su contribución al fortalecimiento institucional tras la transición política de finales de los años setenta y ochenta.

La segunda y última jornada de actos públicos concluyó este sábado a las 14:00. Posteriormente, según informó la familia, el cuerpo del expresidente sería cremado en una ceremonia privada, en cumplimiento de las disposiciones acordadas para su funeral de Estado.

Un legado político que trasciende generaciones

Rodrigo Borja, presidente del Ecuador entre 1988 y 1992, es recordado por su defensa de la democracia, su impulso a la integración latinoamericana y su aporte intelectual, especialmente a través de obras como la Enciclopedia de la Política. Su muerte generó expresiones de pesar tanto en el país como en el exterior, incluyendo mensajes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.

Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Rodrigo Borja, ex Presidente de la República, un adversario político de mi padre, LFC, pero un señor a carta cabal. Mis sentidas condolencias a su esposa, hijos y familiares. Paz en la tumba de un guerrero de la estirpe de antes. pic.twitter.com/6HBkahmALa — Liliana Febres-Cordero (@LFC014) December 19, 2025

Al concluir la jornada, el sentimiento general entre los asistentes fue de reconocimiento a una figura que marcó profundamente la historia política contemporánea. Las palabras del presidente Noboa, expresadas en días previos, resumieron ese sentir: “Rodrigo Borja estará siempre en la memoria del Ecuador".

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ