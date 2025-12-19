El legado de Rodrigo Borja: 5 hitos que marcaron la democracia de Ecuador

Rodrigo Borja gobernó el Ecuador entre 1988 y 1992, en un contexto complejo caracterizado por dificultades económicas y tensiones sociales.

La muerte del expresidente Rodrigo Borja Cevallos, ocurrida el 18 de diciembre de 2025 a los 90 años, ha reactivado el debate sobre la magnitud de su legado en la vida democrática del Ecuador. Considerado un pilar de la socialdemocracia y un defensor incansable de las instituciones, Borja dejó una impronta que trasciende generaciones.

Su rigor intelectual, su compromiso con las libertades civiles y su papel decisivo en la modernización del Estado consolidaron una trayectoria de más de seis décadas que marcó profundamente el rumbo político del país. Un repaso por lo hitos más importantes.

1.- Fundador de la Izquierda Democrática y referente de la socialdemocracia

En 1970, Borja fundó el partido Izquierda Democrática (ID), organización que se convirtió en un pilar del pensamiento socialdemócrata ecuatoriano y en un contrapeso ideológico frente al caudillismo tradicional. Su liderazgo cimentó un espacio político orientado a la justicia social, la institucionalidad y la libertad, valores que marcaron el ADN del partido por décadas.

2.- Presidente (1988–1992): estabilidad democrática y respeto institucional

Durante su mandato, Borja impulsó una administración enfocada en el fortalecimiento del Estado de derecho, el respeto entre funciones del Estado y la defensa de las libertades civiles, en contraste con la inestabilidad política de décadas previas. Fue recordado como un mandatario que gobernó con ética, mesura y visión de Estado, consolidando un liderazgo basado en ideas más que en confrontaciones.

Durante su mandato, Rodrigo Borja impulsó una administración enfocada en el fortalecimiento del Estado de derecho. Angelo Chamba / EXPRESO

3.- Impulso a la alfabetización y a la educación bilingüe

Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la Campaña Nacional de Alfabetización (1988–1990), que movilizó a miles de jóvenes para reducir el analfabetismo en zonas rurales. Asimismo, su gobierno fortaleció el sistema de educación bilingüe, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del país como un componente esencial de la igualdad de oportunidades

4.- Reconocimiento y diálogo con los movimientos indígenas

Borja gobernó en una época marcada por el despertar del movimiento indígena. Su administración reconoció la importancia política y social de estos sectores, dando apertura al diálogo con organizaciones emblemáticas y sentando precedentes para una participación más activa en la vida democrática. En su periodo se produjo un paro nacional indígena que derivó en la distribución de 1,7 millones de hectáreas para comunidades originarias, un hito en materia de derechos colectivos.

5.- Apuesta por la integración regional y la diplomacia

Además de su gestión interna, Borja destacó como un defensor de la integración suramericana. Fue designado en 2007 como el primer Secretario General de la UNASUR, reflejo de su visión regionalista y su convicción de que la cooperación internacional es clave para el fortalecimiento democrático. Aunque renunció por discrepancias sobre la estructura institucional del organismo, su rol marcó un precedente diplomático relevante

Un legado intelectual perdurable

Tras su retiro de la política activa, Borja dedicó su tiempo a la academia y a la elaboración de la Enciclopedia de la Política, considerada una de las obras de referencia más completas sobre pensamiento político en América Latina. Este aporte fortaleció su figura como estadista y como uno de los intelectuales más influyentes del país.

