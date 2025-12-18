Fallece Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador

El exmandatario, referente histórico de la democracia y fundador de la Izquierda Democrática, deja un importante legado

Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de la República y una de las figuras más influyentes de la política ecuatoriana contemporánea, falleció, según se confirmó este [día]. Su muerte enluta al país y marca el cierre de una etapa decisiva en la historia democrática del Ecuador.

Borja gobernó el Ecuador entre 1988 y 1992, en un contexto complejo caracterizado por dificultades económicas y tensiones sociales. Su administración se distinguió por el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo político, valores que defendió de forma constante a lo largo de su trayectoria política.

Fundador y líder de la Izquierda Democrática

Abogado de formación, fue fundador y líder histórico de la Izquierda Democrática (ID), organización política desde la cual impulsó una visión socialdemócrata del Estado, enfocada en la justicia social, la equidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Antes de llegar a la Presidencia, Borja fue diputado y un firme opositor de los gobiernos autoritarios que marcaron al país en las décadas de 1960 y 1970, postura que lo llevó al exilio durante varios años.

Un gobierno marcado por el respeto institucional

Durante su mandato, Rodrigo Borja promovió el diálogo político y la convivencia democrática, garantizando la libertad de prensa y el respeto al orden constitucional. Aunque su gobierno enfrentó importantes retos económicos, es recordado por mantener la estabilidad política y fortalecer la institucionalidad del Estado.

Su legado tras dejar el poder

Tras concluir su periodo presidencial, Borja se mantuvo activo en el debate público como analista político, conferencista y autor de varios libros sobre democracia, política y pensamiento socialdemócrata, consolidándose como una voz influyente en la vida intelectual del país.

Reacciones y mensajes de condolencia

Diversos actores políticos, organizaciones sociales y ciudadanos han expresado mensajes de pesar por su fallecimiento, destacando su coherencia política, su defensa de la democracia y su aporte a la historia republicana del Ecuador.