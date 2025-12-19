Noboa decreta tres días de luto nacional por la muerte del expresidente Rodrigo Borja

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 260 la noche del 18 de diciembre de 2025, en el que se establece tres días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Cevallos, ocurrido en Quito a los 90 años.

El decreto dispone que los días 19, 20 y 21 de diciembre la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares. Además, se ordenó coordinar un funeral de Estado en homenaje al exmandatario, con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y del Interior.

Noboa expresó en sus redes sociales que Borja “estará para siempre en la memoria del Ecuador” y destacó su legado democrático y social.

El fallecimiento de Rodrigo Borja

Rodrigo Borja murió el 18 de diciembre de 2025 en Quito, ciudad donde residía desde hace años. Aunque las causas de su deceso no fueron detalladas oficialmente, se conoció que el expresidente se mantenía alejado de la vida pública, dedicado a la redacción de su obra académica “Enciclopedia Política”, un compendio de conceptos y teorías sobre ciencia política.

Rodrigo Borja ejerció la Presidencia del Ecuador entre 1988 y 1992, en medio de un escenario marcado por retos económicos y tensiones sociales. Su gestión se caracterizó por la defensa firme de la democracia, la promoción de la libertad de expresión y el fortalecimiento del pluralismo político, principios que sostuvo con coherencia a lo largo de toda su carrera pública.

Trayectoria política y legado

Nacido en Quito el 19 de junio de 1935, Borja fue abogado, politólogo y escritor. Fundó el partido Izquierda Democrática, que se convirtió en una de las fuerzas políticas más influyentes del país en las décadas de 1980 y 1990.

Su carrera política comenzó en la década de 1960 como diputado. Fue candidato presidencial en varias ocasiones y finalmente alcanzó la Presidencia de la República en 1988, gobernando hasta 1992. Durante su mandato:

Impulsó programas de alfabetización y fortaleció la educación pública.

Entregó títulos de propiedad de más de un millón de hectáreas a comunidades indígenas, siendo el primer gobierno en reconocer legalmente la tenencia de tierras ancestrales.

Promovió políticas de apertura democrática y respeto a los derechos civiles.

Enfrentó el primer levantamiento indígena nacional, que marcó un hito en la historia política del Ecuador.

Además de su labor política, Borja fue reconocido internacionalmente con doctorados honoris causa en universidades como La Sorbona de París, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Carolina del Norte.

Mensajes de condolencia

El fallecimiento de Rodrigo Borja generó numerosas muestras de pesar provenientes de líderes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos, quienes resaltaron su coherencia ideológica, su firme defensa de la democracia y el aporte que dejó a la historia republicana del Ecuador.

Por su parte, la Presidencia de la República difundió un comunicado oficial en el que lamentó la partida del exmandatario y lo reconoció como una figura trascendental para el país. “La Presidencia de la República expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Rodrigo Borja Cevallos”, señaló el pronunciamiento.

La Presidencia de la República expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Rodrigo Borja Cevallos, Expresidente de la República del Ecuador.

