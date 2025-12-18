Ecuador declara emergencia fitosanaria en banano, tras confirmar  fusarium 

La enfermedad fue detectada en una finca de la provincia de El Oro.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, informo este 18 de diciembre de 2025, que se ha confirmado la presencia del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) en una finca de la provincia de El Oro, tras cumplir con los análisis de laboratorio y la cascada diagnóstica establecida. Esta enfermedad afecta a cultivos de banano, plátano, orito y otras musáceas.

La declaratoria oficial llega casi tres meses después de que, el MAG anunciara el envío de pruebas a laboratorios de Sudáfrica. Ahora, con resultados en mano, dice Agrocaliad, "se ha firmado la declaratoria de emergencia fitosanitaria para el sector bananero, por el plazo de 6 meses, a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y la cooperación internacional, para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores".

Esta detección, señala entidad, "no representa riesgo para la salud humana ni para el consumo, y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas".

Una finca de El Oro

El foco identificado se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales, dijo la entidad de control.

"Desde la primera sospecha registrada el 3 de septiembre de 2025, se activó de inmediato el Plan Nacional de Contingencia, con el despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga".

Según Agrocalidad, durante más de 14 años y con una inversión superior a 34 millones de dólares, "Agrocalidad se preparó fortaleciendo laboratorios, capacidades técnicas y sistemas de vigilancia con drones de última tecnología para responder con orden, rigor técnico y transparencia. Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo".

