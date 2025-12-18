¿Qué sucede si un jubilado no recibe el décimo tercero hasta este 20 de diciembre?

Estas son las vías para reclamar el pago, para quienes no han mensualizado este beneficio

El IESS debe cancelar en diciembre el décimo a los jubilados y pensionistas que no han mensualizado este pago.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), deberá pagar hasta este sábado el décimo tercer sueldo a los jubilados que han decidido no mensualizarlo y recibirlo por acumulado.

Para este año, el IESS tiene previsto pagar este bono a alrededor de 670.000 personas. Por lo general, el IESS hace este pago antes del 20 de diciembre y lo realiza de manera automática, junto con la pensión de diciembre, en la misma cuenta bancaria registrada, según lo indica la entidad en sus plataformas informativas, por lo que este proceso no requiere trámites.

Mercado de valores proyecta récord histórico con $ 19.000 millones en 2025 Leer más

"El jubilado deberá recibirlo obligatoriamente ya que no se pagó el noviembre como lo decretó el Ejecutivo. En noviembre sólo se anticipó la pensión de ese mes previo a la consulta popular", recordó Tito Palma, abogado laboral. Pero, ¿qué pasa si un jubilado no recibe este beneficio?

¿Qué hacer en caso de no recibirlo?

Si un jubilados no recibiera esta décima tercera pensión, explica Palma, "puede hacer un reclamo directo al IESS porque se trata de un derecho social y económico obligatorio".

No obstante, no es la única opción. El abogado Lenín Duque, agrega que recurrir a un defensor público también es otra alternativa. "Lo puede reclamar en La Florida, en la torre 3 de Trabajo para poder tener su dinero".

Por último, también menciona la vía judicial, aunque precisa que, por los bajos valores a cobrar, es mejor acumularlos para presentar una queja. "Generalmente es poco, Por lo que se recomienda que se acumulen los décimos unos dos años para hacer el reclamo".

¿Cómo se calcula?

La Ley de Seguridad Social establece que los pensionistas reciben un décimo tercer ingreso anual equivalente al promedio mensual de lo recibido en el año. La liquidación se realiza exclusivamente con base en los valores efectivamente pagados por el IESS, precisa la entidad.

Así, si el jubilado recibió pensión durante los 12 meses, obtendrá el equivalente a una pensión mensual completa.

Mientras tanto, si comenzó a percibir su pensión en algún mes intermedio, el cálculo será proporcional.

¿Quieres acceder sin límites a nuestro contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!