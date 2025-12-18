Mercado de valores proyecta récord histórico con $ 19.000 millones en 2025

El mercado bursátil del país alcanzaría el mayor volumen de negociación desde que existen registros formales del sector

El mercado de valores ecuatoriano está cerca de cerrar 2025 con cifras récord. Según proyecciones de la Bolsa de Valores Quito (BVQ), las negociaciones alcanzarían los $ 19.000 millones, convirtiéndose en el volumen históricamente más alto registrado en el país.

Los datos preliminares hasta noviembre muestran que el mercado ya acumula $ 16.699 millones en transacciones, lo que representa un crecimiento del 19,6% comparado con el mismo período de 2024, cuando se registraron $13.965 millones.

Este crecimiento sostenido responde principalmente a dos factores clave: el incremento en el número de empresas que han optado por financiarse a través del mercado de valores y el aumento en la confianza de los inversionistas hacia estos instrumentos financieros. Durante 2025 se registró tanto la participación sostenida de emisores recurrentes como el ingreso de nuevos emisores que aprovecharon estos procesos de financiamiento.

La renta fija domina el mercado

La distribución por tipo de instrumento muestra que la renta fija domina el mercado con $16.559 millones (99,2% del total), mientras que la renta variable alcanzó $136 millones, registrando un crecimiento del 152% comparado con 2024.

La renta fija incluye instrumentos como bonos y certificados que ofrecen un rendimiento predeterminado, mientras que la renta variable comprende acciones y valores cuya rentabilidad depende del desempeño de las empresas emisoras.

Durante 2025 se evidenció un incremento sustancial en las negociaciones tanto de valores del sector público como del sector privado. En el primer grupo destacan los bonos del Estado y las notas del tesoro, mientras que en el segundo sobresalen las obligaciones corporativas, cuotas de participación de fondos colectivos y acciones.

Títulos más demandados

Los instrumentos que registraron mayor dinamismo incluyen las cuotas de participación con un crecimiento del 1.015%, las notas del tesoro con 940% y los bonos del Estado con 77%. En el sector privado, las obligaciones corporativas aumentaron 46% y las acciones 35%.

Las condiciones relativamente estables han incentivado emisiones y negociaciones, mientras que existe un esfuerzo público por integrar y profundizar los mercados de capitales. El sector privado ha optado por continuar financiándose a través de instrumentos tradicionales como las obligaciones de largo plazo y el papel comercial, además de aprovechar nuevos productos como las cuotas de fondos cotizados.

El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la digitalización de procesos y el incremento de actores participantes han generado mayor confianza del sector público, empresarial y de los inversionistas. Según la bolsa, esto se refleja en volúmenes robustos de negociación y en el uso creciente de instrumentos bursátiles como alternativa de financiamiento.

La BVQ destaca que este récord de transacciones implica mayor liquidez, con más compradores y vendedores interactuando, lo que reduce costos de transacción y mejora la eficiencia del sistema.

A corto plazo, la institución busca impulsar una integración bursátil regional que fortalezca las operaciones y amplíe el acceso a más instrumentos financieros, fomentando un mercado competitivo y atractivo para inversionistas a través de la colaboración interregional.

