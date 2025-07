Ecuador está fuera de la integración regional bursátil

Ecuador amplía su brecha de rezago en el área bursátil. Mientras la integración de bolsas avanza aceleradamente en América Latina, las instituciones de Ecuador ni siquiera muestran planes de cambiar un modelo de gestión de independencia que, durante décadas, no ha generado los resultados deseados: pese a las oportunidades, el país continúa teniendo un parquet limitado y dependiente, en gran medida, del sector público.

La Superintendencia de Mercado de Valores de Perú anunció recientemente que la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la única que existe en ese país, está lista para concretar su fusión con sus similares de Chile y Colombia. Esta decisión se tomó tras aprobar una modificación normativa que permitirá a esas naciones adoptar una única plataforma tecnológica común, para interoperar sus transacciones, desde noviembre próximo.

¿Qué ganarán con esta integración? Consolidar un solo mercado bursátil que amplíe y se nutra de una mayor participación de emisores de títulos valores -empresas e instituciones-e inversionistas que podrán financiar con mayor facilidad y en mejores condiciones proyectos productivos.

Pero este desarrollo, si bien se aplaude desde la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) no termina de convertirse aún en un ejemplo a seguir, no si eso ahora implica tener que fusionar su gestión, en un mercado que en el 2024 llegó a mover el 13 % del Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB), muy lejos del aporte del 216% de Colombia o el 299% que ha logrado Chile.

Aunque esta participación podría atribuirse a la dinámica que genera el tamaño de sus economías, lo cierto es que, a mirada de expertos, Ecuador tampoco ha hecho lo suficiente para explotar este mercado.

¿Cómo funcionan las bolsas de valores en Ecuador?

En Ecuador, ambas bolsas comparten ya una integración electrónica, pero empleando distintos vehículos legales. “Algo que termina siendo absurdo. ¿Para qué tener dos vehículos legales si ya tenemos una integración de operaciones?”, se pregunta Paúl Palacios, ex miembro del Consejo Nacional de Valores y quien acumula 38 años de conocimientos en este mercado.

La tendencia mundial apunta hacia la integración de bolsas por país, algo que, aclaran otros expertos, no se logra con la participación fragmentada de bolsas de ciudades. “Lo interesante es que aparezca una sola por país, porque es así como se llega a tener un mayor poder de negociación, sin que eso signifique que los países pierdan su soberanía”, explica Mauricio Velandia, exsuperintendente de Derecho de la Competencia, entidad que abarca operaciones de integración del mercado público de valores de Colombia.

Asegura que si Colombia logró hace más de una década agrupar las bolsas de Medellín, Cali y Bogotá, Ecuador perfectamente puede hacer lo mismo. Sin embargo, Velandia cree entender por qué aquí no se ha logrado esa consolidación. “Creo que lo que está ocurriendo va más allá de la rivalidad entre dos ciudades, lo cual es válido, importante y superinteresante para lograr competencia y eficiencia. Pero en Ecuador, lo que está pasando es que hay un gran miedo en los directivos de quedarse sin trabajo. Y de frente lo digo, con la consecuencia que esto tenga”, dice el experto que explica que una fusión interna implicaría crear una sola directiva y tener que elegir la ciudad donde esta funcionaría. “Creo que el problema es más cultural y de miedo de quedarse sin puesto y sin poder”, enfatiza.

En eso coincide Ismael Vélez, experto bursátil, quien señala que el tema de las fusiones se ha venido debatiendo por lo menos desde hace 30 años, “pero siempre terminaban surgiendo temas alrededor del regionalismo, y aunque eso se ha ido superando, persisten muchos temas de egos. La gente no quiere quedarse relegada de presidir estas instituciones. Lo que en el fondo ha afectado el impulso al mercado”, dice.

La tarea es interna

La Bolsa de Valores de Quito se fundó en 1969; la de Guayaquil, un año después. No obstante, en más de cinco décadas, ambas instituciones han dejado de lado cualquier intento de fusionarse, aunque caminen hacia objetivos similares. Desde hace algunos años, las dos bolsas, de forma independiente, vienen trabajando para en un futuro integrarse a las bolsas centroamericanas.

Pero, Vélez se pregunta ¿cómo mirar hacia afuera si la tarea no se ha hecho dentro de casa? Además de plantearse una fusión interna, señalan los expertos, es necesario diseñar una ruta para hacer que este mercado sea mucho más atractivo.

La idea de integrar las bolsas regionalmente es fantástica, apunta Palacios, pero él se pregunta: “¿Qué vamos a ofrecerles nosotros a estos países? ¿Qué market maker, inversionistas, hacedores de liquidez existen hoy en el país?”.

Por ello, considera que la tarea está en fomentar el dinamismo de este mercado: incentivando a las empresas para que abran sus mercados de capital, permitiendo que instituciones como la seguridad social y fondos de pensiones vuelvan a invertir en títulos valores y, sobre todo, eliminando el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la principal traba para que capitales frescos ingresen al país.

Ecuador, sostienen los expertos, cuenta con sectores económicos potentísimos como el camaronero y el cacaotero, que perfectamente pueden cotizar en bolsa y generar mayor dinamismo. “En renta fija creo que también habría oportunidades extraordinarias que, si estuviéramos integrados regionalmente, pudiéramos trasladar en la reducción de costos financieros para las empresas. Por ejemplo, en Ecuador un bono corporativo de 5 años puede rendir 8%. Ese mismo bono en Chile rinde el 4% o 4,5%. Imagínese el beneficio que podemos trasladar a los emisores en la reducción del costo”, concluye Palacios.

“Esto no es posible sin una norma”

Diana Torres es presidenta del Directorio Bolsa de Valores Quito (BVQ). Viene desempeñandose en el cargo de área bursátil desde el 2022. Acumula tres décadas de experiencia en el área financiera.

Diana Torres es la presidenta del Directorio Bolsa de Valores Quito (BVQ). Cortesía

¿Cómo ven ustedes el avance que está tenido la fusión bursátil regional?

Creemos que es un gran paso el que han dado las bolsas de valores de estos países, una iniciativa de la que sin duda también hemos querido ser parte. Hemos tenido conversaciones hace varios años, desde que comenzó la iniciativa, pero Ecuador está un poco más retrasado, particularmente en temas regulatorios que viabilicen y nos permitan lograr este tipo de integración. Hay trabajo que tenemos que hacer internamente, pero no era nuestro momento.

¿Ese trabajo interno no debería partir por unificar las bolsas de Quito y Guayaquil?

Creo que es importante mencionar que, en lo posible, sí existe una coordinación entre ambas bolsas para avanzar en temas estratégicos o en temas regulatorios que son importantes dentro del país.

¿Pero por qué no ir más allá convertirse en una sola bolsa como se ha hecho en otros países?

Creo que hay que esperar el momento... hay que ir progresando, digamos, en ciertos temas que son importantes o críticos para una eventual integración. Creemos que ahora no es lo más prioritario... Ahora estamos trabajando en lo que necesitamos para desarrollar nuestro mercado y para lograr la interconexión como lo que buscamos con las bolsas de Centroamérica. Creo que hay otras tareas que estamos haciendo que son importantes para ir generando ese momento.

Han pasado muchos años, ¿Cuándo será ese momento?

Somos un mercado pequeño... Nos falta todavía mucho crecer en términos de mercado secundario, en lograr mayores emisores, tanto de renta fija como de renta variable. El que se fusionen o no las bolsas de Guayaquil y Quito no va a hacer que mágicamente esto cambie... Eso está en agenda, pero no es la prioridad. Lo que necesitamos ahora son políticas, son productos, mayor involucramiento de los fondos locales, mayor participación de Gobierno, del seguro social y difusión de la cultura bursátil.

¿Pero unificándose no podrían trabajar para tener más volumen?

No necesariamente porque el mercado es uno solo... La fusión está en agenda, pero no es la prioridad. Lo iremos definiendo internamente las bolsas según sea la necesidad de los mercados y el momento adecuado para cada uno.

¿Cómo avanza el plan de fusionarnos con bolsas de Centroamérica? ¿Cuándo eso podría concretarse?

No es una fusión, digamos, es una integración. Es difícil decirle tiempos, no es algo que se va a lograr en corto plazo porque, como le comentaba, dependemos de temas internos y de temas regulatorios. Pero lo importante es ir trabajando en este tema, irlo posicionando.

¿Qué políticas públicas urgen ahora mismo?

Justamente viabilizar expresamente en la ley la posibilidad de que haya una integración regional. Yo no puedo salir a integrarme con otro país si la regulación todavía tiene vacíos o todavía falta ajustar reglamentos o normas. Por otro lado requerimos que los procesos de emisión sean más flexibles y rápidos, hay trámites largos y repetitivos, lo que requerimos es que esto sea mucho más eficiente y atractivo para que más emisores accedan a este mercado.

“La fusión local no está descartada”

Fausto Ortiz. Es presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Fue Ministro de Economía y Finanzas, entre julio 2007 y julio 2008. Es economista, graduado en la Universidad Católica de Guayaquil y máster en Economía Empresarial, INCAE.

Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) Archivo / Expreso

¿Por qué Ecuador no ha seguido el ejemplo de Colombia de unificar sus bolsas?

Esa es una pregunta que antes yo me he planteado. Ya hay algunas cosas que hemos hecho en conjunto. Hay una empresa que es propiedad de las dos bolsas de valores que se llama Redeval, que es la que da el sistema para la compensación de las operaciones bursátiles. Tenemos un depósito de valores que es el Decevale, también propiedad de las bolsas. Está el depósito del Banco Central y otro que quiere salir, pero sí, pareciera que la dinámica no necesariamente es trabajar en conjunto y eso hay que irlo evaluando.

Y por qué se ha dado eso. ¿Hay un tema de egos, rivalidad, de no ceder poder como mencionan algunos expertos?

Podría ver algo de eso, puede haber algo de poder, algo de centralización, un concepto que también se discute en otros ámbitos... Y sí es verdad que pudimos estar juntos hace mucho tiempo, pero creemos que estar juntos en realidad no debería ser el objetivo principal ahora. La urgencia es seguir trabajando en desarrollar este mercado. Hoy en día el 60% de lo que se negocia en la bolsa son bonos del Estado, el 30 % es del sector financiero y un 10 % o menos es del sector privado, entonces en esto último es donde tenemos que enfocarnos, en cómo atraer a más inversionistas a la bolsa, ...y en ese camino seguir analizando cuándo será el momento de poder sentarse y analizar una fusión de bolsas, viendo que sea positivo de ambos lados. ¿De qué depende? Depende del grupo de accionista que es el que tiene que tomar la decisión de avanzar en un proceso posterior de fusión.

Usted tiene poco tiempo presidiendo la bolsa de Guayaquil. ¿Encaminar esto será parte de los planes de su gestión?

Por ahora eso no está trazado en una agenda. En nuestro caso también tenemos otras prioridades, seguimos sanando aquellas heridas que le causó al mercado local el tema del Isspol. Seguimos tratando de pasar el mensaje de que ya aquella situación del pasado ya fue cubierta y que hemos mejorado procesos y controles. Ahora el fin es seguir creciendo y quizás en esa línea luego de que veamos esos resultados, seguramente podemos conversar con los accionistas y plantearles esta opción de fusión... No será un tema a corto o mediano plazo, pero no está descartado. Mientras tanto seguimos trabajando para que el mercado valores crezca.

Si la participación del sector real es pequeño en este mercado, ¿hacia a dónde se debería apuntar para revertir esto?

Nuestro trabajo debería avanzar a que más empresas vayan a la bolsa, más gente vaya a comprar a la bolsa, para que la percepción no sea ‘no compro en la bolsa porque tengo que comprar un papel a 5 años y si lo compro y nadie me lo va a comprar después’. Es el mercado secundario (de compra de papeles) el que tenemos que irlo profundizando... Lo otro es trabajar en una cultura de inversión institucional a largo plazo. ¿Cómo puedes ampliar el plazo de inversión? A través de un mercado secundario. Lo otro también es incentivar a las empresas a que puedan abrir su capital, hacer que estas sepan que lograr accionistas externos es positivo, pero también nuestra estructura es bastante cerrada y familiar, entonces también eso toma su tiempo.

