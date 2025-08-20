Feria Nuevo Empleo 2025: 1.500 vacantes en 50 empresas, ¿dónde y hasta cuándo?

Jóvenes llenaron el ITB en busca de trabajo formal. ¿Quieres aplicar? Aún estás a tiempo

Más de 70 empresas participan en la Feria de Empleo 2025 organizada por el Ministerio del Trabajo.

Guayaquil abrió sus puertas este miércoles 20 de agosto a una de las iniciativas laborales más esperadas del año, se trata de la Feria Nuevo Empleo 2025, un espacio donde más de 1.500 vacantes están disponibles gracias a la participación de más de 70 empresas privadas.

Desde temprano, cientos de jóvenes llegaron al campus Atarazana del Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB) con currículum en mano, listos para dar el siguiente paso en su carrera profesional.

¿Dónde y cuándo es la feria de empleo?

Si estás en Guayaquil y buscas trabajo, aún puedes asistir. La feria estará abierta hasta el jueves 21 de agosto, en horario de 09:00 a 16:00, en el ITB ubicado en Av. Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12, norte de la ciudad.

El evento es gratuito, y está dirigido a personas que buscan una oportunidad laboral formal, especialmente jóvenes y trabajadores que actualmente forman parte del sector informal.

Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, inauguró la Feria de Empleo 2025 en el ITB. X: @MinTrabajoEc

¿Qué tipo de trabajos están disponibles?

La oferta laboral es variada. Según el Ministerio del Trabajo de Ecuador, hay vacantes en áreas como atención al cliente, ventas, tecnología, logística, administración, entre otras. Todas las plazas son en Guayaquil, lo que facilita el proceso de postulación para quienes residen en la ciudad.

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, estuvo presente en la inauguración y destacó que este tipo de ferias son clave para combatir la informalidad. Actualmente, según cifras del INEC, cerca de 1,7 millones de ecuatorianos trabajan en condiciones informales.

Recomendaciones para asistir:

Lleva varias copias de tu hoja de vida actualizada

Viste de forma presentable

Prepárate para posibles entrevistas rápidas

Ten a la mano tu cédula de identidad

