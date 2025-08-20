Werner Pellehn Blum presenta su primera exposición individual en Guayaquil

La memoria, la empatía y la nostalgia urbana son algunos de los temas que aborda el artista

El artista, escritor y cineasta Werner Pellehn Blum presenta su primera exposición individual, Einfühlung, una propuesta que invita al público a sumergirse en experiencias visuales cargadas de emoción y memoria. La muestra transita del lenguaje escrito hacia las artes visuales, reinterpretando la escritura desde una dimensión sensorial y abstracta.

Formado académicamente en Estados Unidos, Pellehn Blum estudió una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Producción Cinematográfica en Loyola University Chicago, obtuvo una maestría en Literatura Inglesa en Northeastern University y actualmente cursa un posgrado en la Universidad de Nueva York (NYU). Su bagaje académico se refleja en la profundidad conceptual de sus obras y en la construcción de una narrativa visual que combina técnica y reflexión.

Einfühlung, palabra alemana que significa “sentir desde dentro”, alude al concepto de empatía que estructura la propuesta curatorial escrita por Tatiana Marcel, curadora asistente de Américas Society en Nueva York. La exposición aborda temas íntimos como la pérdida, la migración familiar y la nostalgia urbana, utilizando influencias del romanticismo alemán, el surrealismo belga y los bodegones holandeses para crear un lenguaje visual propio.

¿Cuándo se inaugura?

La muestra combina pinceladas gestuales, fotografía fragmentada y composiciones abstractas que buscan generar un vínculo emocional con el espectador. “La obra no se observa únicamente con los ojos, sino con la memoria y los afectos del espectador”, señala Marcel.

La muestra se inaugura el 21 de agosto a las 17:00 en el Centro Cultural Ecuatoriano-Alemán, un espacio significativo por su ascendencia germana y su vinculación con la promoción del arte contemporáneo. La muestra permanecerá abierta al público durante varias semanas, y e ingreso es libre.

Con Einfühlung, Werner Pellehn Blum propone una experiencia estética y emocional que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la conexión entre el pasado personal y los entornos urbanos. Cada pieza funciona como un fragmento de recuerdo que convoca al espectador a sentir desde dentro, integrando arte, literatura y emoción en un diálogo íntimo y profundo.

