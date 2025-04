Bolsas de América inician la semana en rojo como las europeas y asiáticas

Las principales bolsas de América arrancaron la semana con fuertes caídas, arrastradas por el desplome global de los mercados debido a la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el nerviosismo por una posible recesión global se refleja en el comportamiento de los inversionistas a lo largo del continente.

Wall Street registró un fuerte retroceso al iniciar la jornada, con el Dow Jones cayendo un 3,77 %, el Nasdaq un 4,17 % y el S&P 500 un 3,94 %.

De igual forma en América Latina los mercados se desplomaron: Lima cayó un 4,65 %, Santiago un 3,88 %, Buenos Aires un 2,94 %, Sao Paulo un 2,55 %, Ciudad de México un 2,4 % y Bogotá un 0,95 %, según informa la Agencia EFE.

En Argentina, el índice S&P Merval cae un 3,05 %, al tiempo que los bonos soberanos y las acciones argentinas en Wall Street también registran importantes retrocesos, en algunos casos superiores al 8 %. El dólar 'blue' se mantiene alto y los financieros siguen subiendo.

En el caso de Brasil, la bolsa de São Paulo pierde un 1,7 %, afectada por los descensos en los gigantes Petrobras y Vale que se dejaban cada una cerca de un 4 %.

Por su parte, el mercado mexicano también cede terreno: el índice de la Bolsa Mexicana de Valores cae un 1,11 %, y el peso se deprecia un 1,26 %, en medio del temor a una estanflación global.

En tanto, la bolsa de Colombia muestra una caída más moderada, del 0,95 %, con el índice Colcap en descenso y afectación notable en sectores como cementos y banca. Solo el Grupo de Energía de Bogotá logra avances cercanos al 1,4 %.

Los principales mercados del continente se suman a la ola pérdidas que comenzó en Asia y se intensificó en Europa, donde los principales índices retrocedieron este lunes en torno al 6 %, en medio del agravamiento del conflicto arancelario impulsado por Estados Unidos y respondido en una misma media por China, según la Agencia de Noticia EFE.

¿Qué pasa con las bolsas de valores de Ecuador?

Las bolsas de valores de Ecuador son tan pequeñas que por eso no se contagia con lo que está pasando en los mercados bursátiles del mundo, por los aranceles que Estados Unidos puso al mundo, dijo a Diario EXPRESO Ismael Vélez, analista bursátil.

Vélez agregó que en Ecuador no conoce de una empresa de flores que hubiera colocado acciones en la bolsa de valores del país, que es uno de los sectores que para exportar las flores a Estados Unidos tendrá que pagar 16,80 % por lo aranceles, entonces como no están los sectores que van a pagar más impuestos, no esa incertidumbre que hace que la bolsa cierre en rojo, que es lo que está pasando en el resto del mundo. "El mercado de acciones de Ecuador es pequeño, no es ni el 1 %", reiteró Vélez.

Destacó que en las bolsas de Ecuador más se tranzan certificados de depósitos de plazos de los bancos, pólizas de acumulación, notas de créditos para pago de impuestos, y documentos de rentas fijas. "Cuando se ven caídas en las bolsas están enfocadas por la baja de los precios de las cotizaciones de los emisores, porque no hay seguridad de los resultados financieros".

En Ecuador se puede afectar riesgo país

Dos analistas financieros Pablo Madera y Diego Cueva concuerdan en decir a Diario EXPRESO que uno de los efectos puede ser la subida del riesgo país. Hoy el Banco Central de Ecuador ha publicado el del viernes 4 de abril que está en 1.702, cuando el jueves 3 de abril estuvo en 1.613.

Los expertos advierten que todavía no se ve el efecto en el riesgo país de Ecuador por las caídas de las bolsas este lunes 7 de abril, sin embargo desde que Trump anunció el cobro de los aranceles globales las bolsas empezaron a caer y hoy la baja es más pronunciada y hay que esperar la cifra de este día. El punto es que hay la posibilidad de que la incertidumbre internacional ya halla empezado a influir en la subida del riesgo país de Ecuador. "Aunque también hay que tomar en cuenta que en el país estamos en tiempo de la elección de presidente y después de conocer los candidatos que pasaron a la segunda vuelta ya hubo un incremento (Subió 259 puntos hasta las 1.162 unidades el 10 de febrero de 2025)", dijo Cueva.

Los riesgos de país que más pueden subir son de las naciones emergentes, "y nosotros estamos en el mundo de los emergentes y de fronteras, los de fronteras son más pequeños que los de emergentes", remarcó Madera. Hay un par de aristas esta situación, según Madera, una es que el financiamiento que busca Ecuador para cubrir su déficit se puede volver más caro si es que sube el riesgo país y lo segundo es que puede poner en pausa las inversiones que se pensaban hacer en Ecuador; "es posible que se tomen un tiempo hasta ver en qué queda toda esta incertidumbre internacional".

Cueva también señaló que al disminuir el precio de las acciones de las empresas en algunas bolsas a nivel internacional eso también influye en la productividad y eso encarece los precios de los productos a nivel internacional. "Habrá una consecuencia globalizada, va a afectar a todos los países", reiteró Cueva.

Otra parte que también es importante es la liquidez de los mercados, los inversionistas van a buscar invertir en activos que tengan más seguridad y eso va a hacer que disminuya la liquidez. "Es posible que los bonos ecuatorianos no sean de mayor atracción, los inversionistas van a escoger otros bonos y eso haría que baje el precio de los bonos ecuatorianos", agregó Cueva.

