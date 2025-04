Prado: “El camarón de Ecuador se afectará si Tailandia le gana otros mercados”

El escenario es complejo, no todo es felicidad, tras el 10 % de arancel que Ecuador tendrá que pagar a Estados Unidos por los productos que le venda a ese destino. Sobre esto Julio José Prado, analista económico y exministro de Producción, da su opinión a Diario EXPRESO.

- ¿Las exportaciones de Ecuador se verán afectadas por los aranceles recíprocos de Estados Unidos?

- Ecuador en el 2024 tuvo un crecimiento en las exportaciones no petroleras de 12,1 % y esto en parte se debió a lo que vendió a Estados Unidos, se esperaba que el 2025 también sea bueno, pero ahora cambia el panorama. Primero, por el costo de exportación que habrá con el aumento del arancel del 10 %. Segundo, puede haber una reducción en el crecimiento del PIB de Norteamérica y eso puede bajar el consumo. Además hay que ver qué pasará con el dólar si sube o baja, si pasa lo segundo eso puede encarecer las importaciones de Ecuador.

- ¿En qué porcentaje pueden bajar las exportaciones de Ecuador?

- Es poco tiempo desde que se anunció la subida del arancel, ahora no podemos tener una estimación, lo que sí podemos decir es que habrá un efecto, es imposible que no exista. Claro, habrá unos productos que serán más afectados que otros. Algunos han dicho que el camarón no será afectado, pero no tengo esa percepción.

- ¿Por qué cree que el camarón será afectado?

- Aunque antes el camarón ecuatoriano pagaba 0 % de arancel para entrar a Estados Unidos y ahora sube 10 %; y para Tailandia será 36 % y por eso se ve la oportunidad de vender más camarón a EE.UU., hay que pensar que Tailandia va a buscar dónde vender lo que no pueda ofrecer a EE.UU., entonces va a buscar más mercado en Europa y China. Tailandia quizás baje el precio de sus camarones por ganar otros mercados internacionales. Para Ecuador, el mercado chino es también importante, entonces va tener que cuidar este destino, para que Tailandia no le gane el mercado chino. Este es un ejemplo de cómo las cadenas de abastecimiento global van a verse afectadas.

- ¿Qué debe hacer el sector camaronero para no perder mercado en China?

- En conjunto con el Gobierno de Ecuador ver cuáles son las partidas arancelarias donde se pueda hacer una reducción rápida unilateral y no solo para EE.UU., sino para todo el mundo. Hay que recordar que en el 2021, en el gobierno de Guillermo Lasso, hicimos una reducción de 600 partidas arancelarias y esto no afectó a los sectores productivos, algo parecido se debe hacer ahora.

- ¿Qué no hacer?

- Subir aranceles como una manera de retaliación, eso lo puede hacer China, la UE. Ecuador no se debe meter en esa pelea. El otro punto que tiene que ver el sector de camarón son las demandas de EE.UU., que Ecuador ha ganado en el pasado, que es de dumping. Pero, se mantiene el peligro de que EE.UU. vuelva con el mismo tema.

- ¿EE.UU. está pasando por alto los acuerdos con la OMC?

- Rompe el equilibrio internacional. Todos los acuerdos comerciales que tiene EE.UU. está registrado en la OMC y puso arancel al mundo e incluso a los países con los que tiene un acuerdo comercial como son Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, etc.

- ¿Vale firmar tratado de libre comercio o no?

- La institucionalidad global queda golpeada. Ya estaba golpeado antes, con el anuncio que hizo de aranceles para Canadá y México, países con quienes EE.UU. tiene acuerdos comerciales. ¿Qué significa esto? Es preocupante porque EE.UU. era considerado como país abierto al comercio, que defendía el comercio internacional, que buscaba bajar aranceles. Este es un cambio total. Por eso la salida es que hablo de un tratado recíproco, bajar aranceles para el mundo.

- ¿Ese escenario es bueno?

- Vendemos commodities (materia prima) eso deja poco espacio para manejar precios. Hay productos que se le sube el arancel como el brócolí que va a pagar 25 % de aranceles; flores, 17 %; cerámicas, 16 % y allí los países que pagaban 0 % por tener un acuerdo comercial ganan ventaja. Hay un documento que presentó EE.UU. y hay que analizarlo, allí puede haber una salida a largo plazo. El escenario actual no es bueno para nadie en el mundo.

¿Esta política de aranceles es nueva?

Es similar a lo que hizo América Latina en las décadas 60 y 70 de la mano de la Cepal. Pero no funcionó, encareció todo.

