Apagón sorprendió la inauguración de feria Hábitat 360

El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil

La feria Hábitat 360 fue sorprendida con un apagón que hubo en la zona norte de Guayaquil

Un apagón sorprendió la inauguración de la feria Hábitat 360 que se desarrolla hoy, jueves 14 de agosto de 2025.

Al momento se desconoce la razón del corte de energía eléctrica.

El evento será hasta este domingo 17 de agosto de 2025, hay 45 expositores que presentan 60 proyectos inmobiliarios ubicados en Samborondón, Durán, Playas y de la provincia Santa Elena.

Se esperan que en estos cuatro días hasta el este domingo 17 de agosto.

"Se fue la luz, no funcionó el generador. Pero aquí estamos con entusiasmo. Hay nuevos proyectos inmobiliarios", dijo en la inauguración Ricardo Baquerizo, presidente de Expoplaza.

Baquerizo destacó que lo nuevo es que hay una área para quienes quieren comprar un bien como inversión. Por eso hay más ofertas de bodegas, locales y oficinas.

Cámara de Construcción regresa a la feria

El presidente de la Cámara de Construcción Guayaquil, Otton Lara, destacó que han regresado a la feria Hábitat 360. "El gremio no ha participado hace muchos años, pero la construcción es la que dinamizar la economía de un país de allí es importante participar activamente en espacios como esta feria", agregó Lara.

Por su parte el ministro de Vivienda, Iván Giler manifestó que tienen un plan para 200.000 viviendas, pero se requiere un 60 % del apoyo de la empresa privada.

En la feria se encuentran viviendas desde 40.000 dólares.

El horario para asistir a la feria este viernes es a partir de las 16:00 hasta las 21:00; sábado y domingo es desde las 11:00 hasta las 21:00.

El apagón duró unos 20 minutos y una vez que regresó la energía eléctrica los asistentes realizaron las visitas a los stands.

