Cinco parejas famosas se han comprometido este 2025

Desde enero a agosto, famosos como Tom Holland o Cristiano Ronaldo han formalizado su relación de pareja. Aquí los detalles

Las relaciones crecen y el amor se intensifica, el compromiso es la prueba del romance.

El amor se siente y un anillo lo materializa. El ritual de la joya en el dedo anular simboliza la concepción de pareja, una forma de presumir sin alardear (bueno, a veces un poco). Las celebridades no están exentas de esta tradición y disfrutan de estas propuestas entre sonrisas, anuncios oficiales y publicaciones en redes. Así muestran el giro de su relación, que se consolida en un compromiso.

RELACIONADAS Charli XCX y George Daniel de The 1975 se casan en íntima boda en Londres

Este año estuvo lleno de momentos románticos, conexiones profundas y deslumbrantes anillos que adornan las manos de las afortunadas. Las celebridades dan el primer paso hacia su unión nupcial, entre risas, felicitaciones y gestos de intimidad.

Zendaya y Tom Holland

Los Golden Globe 2025 fueron la oportunidad perfecta para que la actriz y cantante Zendaya (28), luciera una joya que adornaba su mano... y despertara gran curiosidad. Medios como People y TMZ, afirmaron que se trataba de un anillo de compromiso, conclusión que luego fue respaldada por comentarios del padre de Tom Holland (29).

RELACIONADAS Tom Holland realiza un sorteo con fines benéficos

En enero de 2025 se dio a conocer oficialmente la noticia, aunque la propuesta fue hecha en diciembre del año pasado durante las fiestas navideñas en casa de la actriz. Ambos le dan a la privacidad un valor muy importante y mantienen fuera de prensa más detalles de su relación.

Un amor construido por el universo de Marvel. X

Tanner Buchanan y Mary Mouser

Karate Kid: Regresa el señor Miyagi Leer más

La magia nació en el set. La serie de Netflix Cobra Kai creó el espacio perfecto para que entre Tanner Buchanan (26) y Mary Mouser (29) surgiera la llama del amor. Se conocieron en 2017 durante el rodaje. Ocho años después, el 13 de febrero, la actriz utilizó sus redes sociales para anunciar el compromiso.

Sobre la alafombra roja del estreno de la última temporada de la serie de artes marciales, en Los Ángeles, ambos posaron para los paparazzis luciendo sus anillos en la mano izquierda. Su nueva relación se había oficializado.

El set de Cobra Kai es la cuna de un romance que perdura. @MISSMARYMMOUSER

Simu Liu y Allison Hsu

El balcón del Shangri-La Paris desbordó romance. Entre flores primaverales, velas y pétalos de rosa, el actor Simu Liu (36) le propuso matrimonio a Allison Hsu (28), directora de marketing en Interscope, con quien mantiene una relación desde 2022. Tres años que, según las palabras de Simu, se traducen en amor y resiliencia.

El 11 de mayo de 2025, Hsu compartió la noticia en sus redes sociales con una serie de fotos y una frase que dice: "I choose you forever and always" ("Te elijo por siempre y para siempre").

La unión se ha mantenido por tres años y ahora es momento de consolidarla con el compromiso. @ALLISON

Dua Lipa y Callum Turner

La música y el cine se entrelazan con el compromiso de la cantante Dua Lipa (29) y el actor británico Callum Turner (35). Su relación se dio a conocer en 2022 y, el 12 de junio de 2025, anunciaron su compromiso.

Dua lo confirmó en una entrevista para la revista British Vogue, en la que mostró su emoción y entusiasmo ante este gigantesco paso. Tres años de noviazgo culminan con una promesa de amor duradero y una propuesta de matrimonio.

La música y el cine se fusionan con esta pareja. GETTY IMAGES

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El 11 de agosto, las publicaciones sobre el compromiso del futbolista Cristiano Ronaldo (40) y la empresaria Georgina Rodríguez (31) acapararon los titulares en todos los medios. El anuncio llegó a través de una imagen en la que se aprecia un espectacular anillo de 37 quilates en la mano de la pelinegra.

Con una relación que se ha mantenido firme desde 2017 y dos hijos en común, este momento simboliza la solidez de lo que han construido y del paso adelante que han dado como pareja.

El compromiso es la promesa final del amor. @GEORGINAGIO

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!