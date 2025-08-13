Chismes deportivos: Los anillos que deslumbraron antes que el de Cristiano y Georgina

Desde Messi hasta Beckham. Los diamantes que entregaron estos cracks también cuentan historias de amor y fortuna

Unas auténticas joyas. Estas son las alianzas de compromiso más caras y regaladas por futbolistas.

Esta semana, la pelota ha rodado pero hacia terrenos más jugosos: el del romance. Todo tras el post de un anillo que cuesta más que varios traspasos de jugadores.

Cuando un futbolista decide pedir matrimonio, no basta con un “sí” y un beso: el anillo debe gritar más que un gol, facturar como fichaje de estrella y, de ser posible, dejar a todo la hinchada murmurando. Porque en este mundo futbolero, la joya también es un mensaje: “Así de grande es mi amor… y así de generoso es mi contrato”.

Mientras Georgina Rodríguez sigue luciendo el anillo que Cristiano Ronaldo le puso en Riad, en esta edición, EXPRESIONES revisa otros casos en donde el romance se mezcló con cifras que marean: desde la ostentación británica de Jordan Pickford, pasando por el historial joyero interminable de David Beckham, hasta el toque más discreto, pero no menos costoso, de Lionel Messi.

‘El Jueguito’: nuevo pódcast que abre la cancha a las verdades del fútbol ecuatoriano Leer más

Cristiano, Georgina y el anillo de los millones

Con uñas afiladas tipo stiletto y pose de reina del glamour, Georgina mostró su anillo con el que al fin la historia romántica entre ella y CR7 se sella. Tras este post, medio planeta está sacando cálculos de cuánto costaría. Los expertos dicen que podría superar los 7 millones de dólares pues tiene más de 20 quilates. Ahora la gran incógnita es: ¿la boda será tan espectacular como la joya o planean un giro sencillo para dejarnos con la boca abierta?

Hasta ahora el anillo de compromiso que entregó CR7 es el más costoso en el mundo futbolero. Fotos: Instagram

Messi: el más discreto

El capitán argentino y siete veces Balón de Oro no es de los que ventilan su vida privada y mucho menos sus gestos románticos.

Aunque no se ha revelado públicamente el valor exacto del anillo que le dio a Antonela, se estima que podría rondar los 100.000 dólares. Fiel a su estilo, Messi optó por algo elegante y con la carga emocional de una historia que empezó en su infancia en Rosario, Argentina, y que a muchos ha enternecido. El mensaje es claro: ¡mucho amor!.

El crack argentino prefirió regalar un diseño más sobrio y se estima que ronda los 100 mil dólares. Fotos: Instagram

Beckham y los 15 anillos

En una serie digna de novela, David Beckham le regaló a Victoria más de 15 anillos a lo largo de los años. El primero, un clásico diamante marquise de tres quilates en oro amarillo, costó alrededor de 85.000 dólares en 1998. Pero la colección fue subiendo el nivel: hay un zafiro azul ovalado valorado en más de 6 millones de dólares y algunos estiman que el total gastado por David supera los 37 millones de dólares. Un verdadero lujo en manos de Victoria.

Era 1998 y David Beckham le regalaba el primer anillo a Victoria que estaba valorado en 85 mil dólares. Foto: Instagram

Jordan y el lujo británico

Otro anillo de lujo es el que entregó Jordan Pic, portero de la selección inglesa y del Everton. Él decidió que su amor por Megan Davison debía venir con un toque de lujo británico y brillo a la altura de Wembley. Así que la joya en cuestión está valorada en 500.000 dólares que podrían, tranquilamente, financiar un palco VIP para toda la hinchada durante una temporada. Como era de esperar, Megan lo lució en redes con una sonrisa de ‘gol al corazón’.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!