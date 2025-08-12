‘El Jueguito’: nuevo pódcast que abre la cancha a las verdades del fútbol ecuatoriano

La conversación futbolera ecuatoriana tiene desde ahora una nueva casa: 'El Jueguito', el pódcast producido por las redacciones deportivas de EXPRESO y EXTRA que se estrena este miércoles 13 de agosto, a las 18:00, con un formato fresco, descomplicado y directo, donde periodistas y protagonistas analizan, debaten y revelan lo que pocas veces se dice del balompié.

En su primer episodio, el panel integrado por Sttefano Dueñas, José Carlos Crespo, Daniel Navas y el exarquero nacionalizado Esteban Dreer, se adentra en un tema que siempre genera debate: ¿Sufre o no el nacionalizado en la Tricolor?

Esteban Dreer, del arco al mundo digital con EXPRESO y EXTRA

Dreer compartirá las vivencias desde que recibió su primer llamado a la selección, recordando si en aquel momento percibió rechazo, distancia o frialdad por parte de sus compañeros. También reflexionará sobre si, por no haber nacido en Ecuador, le costó más ganarse la confianza del grupo o si sintió que debía demostrar más que un futbolista nacido en el país para ser convocado. Hablará además de su relación con la hinchada, de si en algún momento enfrentó discriminación o prejuicios y de cuál fue el instante exacto en que se sintió plenamente aceptado como “uno más” dentro de la Tri.

Esto mientras los comunicadores del panel también analizan si los medios ecuatorianos han tratado con justicia a los jugadores nacionalizados, recordando casos concretos en los que la crítica fue más dura de lo habitual y reflexionando sobre si, en general, se les exige un rendimiento mayor que a quienes nacieron en el país.

Entre anécdotas, opiniones sin filtro y la interacción con la hinchada a través del segmento “La urna del hincha”, El Jueguito marcará la pauta de lo que promete ser un espacio de referencia para escuchar el fútbol sin camisetas puestas. Su emisión será todos los miércoles, a las 18:00; mientras que el episodio completo estarán disponible en el canal de YouTube de Diario EXPRESO. Eso sin contar que sus extractos y resúmenes podrán verse en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA.

