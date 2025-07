Petroecuador afronta un tercer proceso de desvinculación de trabajadores en 2025

Los recortes de personal en la empresa pública Petroecuador, la más grande de Ecuador, continúan. La petrolera estatal confirmó durante este fin de semana que 250 funcionarios fueron desvinculados. Este es el tercer proceso de separación de trabajadores que se realiza en esta entidad durante este 2025.

Petroecuador informó este fin de semana que la separación del personal se realizó con base en el análisis de la estructura salarial y la sobrevaloración de algunos puestos. Diario EXPRESO solicitó detalles sobre esta información y está a la espera de su respuesta.

Además, la entidad pública mencionó que este proceso apunta a lograr la “optimización” de la empresa. Y se lo efectúa para dar “continuidad al proceso de desvinculación de los servidores públicos sobrevalorados”.

La salida de este grupo de trabajadores coincide con el anuncio de recortar el Estado que realizó el 24 de julio de 2025 la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo. Esta medida consiste en pasar de 24 a 14 ministerios y las secretarías de nueve a solo tres. Este ajuste incluía también el inicio de la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, con efecto inmediato, de entidades de la función Ejecutiva y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Este proceso tiene como base criterios de eficiencia y racionalización del gasto público”, indicó la portavoz Carolina Jaramillo.

Además, afirmó que en este proceso estaban excluidos docentes, médicos, enfermeros, maestros, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Además, no precisó si los recortes afectarán al sector petrolero y energético. “Todo tendrá que ser resultado de las evaluaciones de eficiencia (…) me parece que en este momento no están empresas públicas, tendría que confirmar si están incluidas”, refirió Jaramillo.

Gremios señalan que las desvinculaciones de trabajadores afectan a Petroecuador

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) denunciaron el 26 de julio la salida de trabajadores técnicos de Petroecuador. Estos gremios señalaron que las notificaciones se realizaron en horas de la madrugada, sin previo aviso y con el aparente objetivo de evitar reacciones inmediatas.

Según estos colectivos, esta decisión supone “un nuevo debilitamiento a Petroecuador y a toda la cadena de producción petrolera nacional”.

Según los gremios, entre los especialistas desvinculados se encuentran, según gremios, los siguientes perfiles:

Geólogos y geofísicos

Ingenieros e intendentes

Operadores y asistentes

Técnicos de transporte y comercialización

“Son perfiles indispensables para sostener la producción y la logística petrolera del país”, añadieron los representantes de los trabajadores.

Más de 300 funcionarios han sido ya desvinculados en Petroecuador desde febrero de 2025

70 trabajadores de Petroecuador fueron ya desvinculados el 24 de junio de 2025 tras identificar que tenían sueldos sobrevalorados en más del 100 % respecto a la tabla salarial. Algunos colaboradores recibían sueldos que superaban al del presidente Daniel Noboa, que es de $5.072.

Entre las personas despedidas, por ejemplo, constaba el caso del jefe de campo, que ganaba $6.100 mensuales. Esta cifra supera el salario presidencial, pese a que el Acuerdo Ministerial MDT-2024-039, emitido en marzo de 2024, determinaba que la remuneración mensual unificada (RMU) de los servidores públicos no podrá ser igual ni superar a la del jefe de Estado.

En Petroecuador, sin embargo, había funcionarios con salarios de $5.756, $5.441, $5.608 y $6.100 y otros montos que representaban, en ciertos casos, una sobrevaloración de hasta el 235% en relación del valor referencial de su puesto, detalló en ese entonces la petrolera estatal.

Esta supresión tenía como fin generar un ahorro de $1,71 millones al año. Además, esta salida no iba a afectar las operaciones estratégicas de la empresa petrolera del Estado, dijo Petroecuador.

Aparte de este recorte, en febrero de 2025 la ministra de a ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que se realizaron remociones de funcionarios de Petroecuador “no alineados”. Esta medida, entonces, se aplicó en medio del proceso de adjudicación del campo Sacha, que es el más productivo del país. Y que al final no prosperó porque el consorcio Sinopetrol no canceló la prima de $1.500 millones, impuesta por el Gobierno en el plazo establecido.

En febrero de 2025, Manzano señaló que “pasó lo que tenía que pasar” y recalcó que “tiene que haber gente con la que estemos alineados todos”.

Entonces, trascendió que alrededor de 26 funcionarios, entre directivos y operativos, salieron de la estatal petrolera.

Hasta junio de 2025, 9.918 colaboradores constaban en la nómina de Petroecuador, según información de Transparencia de esta entidad.

