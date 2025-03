Sinopetrol, en aprietos para cubrir $1.500 millones por Sacha antes del 11 de marzo

Complicaciones para pagar la prima de entrada de 1.500 millones de dólares por el campo Sacha. El consorcio Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S. L. y Petrolia Ecuador S. A, tiene hasta las 21:00 del 11 de marzo de 2025 para completar la transacción, según mencionó el presidente de la República, Daniel Noboa, en una carta publicada en sus redes sociales.

El pasado lunes 3 de marzo de 2025, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la concesión por 20 años y aclaró que aún falta la firma del contrato, para lo cual se tiene un plazo de 30 días, tras completar actividades legales, contractuales y el pago de la prima o anticipo de 1.500 millones de dólares por parte de Sinopetrol. Pero ese plazo se acortó.

Petrolia es subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy (NSE) y según el último comunicado de la firma, emitido el 3 de marzo de 2025, en el que confirmaba la adjudicación del campo Sacha a Sinopetrol, de los 1.500 millones de dólares a pagar, 600 millones de d´ólares lo debe hacer NSE, es decir, los 900 restantes los haría la otra parte del consorcio: Amodaimi, filial de la china Sinopec.

Pero gran parte de esos 600 millones de dólares de NSE se esperan hacer con un conjunto de operaciones financieras.

NSE busca financiamiento para operar en Sacha

En ese mismo comunicado NSE anunció un plan de financiamiento por hasta 560 millones de dólares para cubrir su parte del bono de entrada y otros costos asociados a su operación en el campo Sacha, en Ecuador. Para ello, combinará diferentes fuentes de capital, incluyendo un préstamo, la venta anticipada de petróleo y la emisión de acciones.

Una de las principales estrategias de financiamiento es un acuerdo de compra anticipada con un comprador internacional, quien aportará 480 millones de dólares y tendrá derecho exclusivo a adquirir la producción de NSE en el Bloque Sacha por los próximos cinco años.

Este acuerdo incluye una línea de crédito con una tasa de interés de SOFR (un tipo de interés publicada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York) + 9.5% y un plazo de cinco años, con pagos trimestrales luego del primer año.

Además, NSE planea realizar una oferta privada de acciones y recibos de suscripción para recaudar hasta 80 millones de dólares adicionales. La compañía ya ha recibido el interés de inversionistas institucionales especializados en energía, principalmente de Estados Unidos. La operación será coordinada por Ventum Financial Corp. y Cormark Securities Inc., junto con otros agentes financieros.

El proceso de financiamiento se llevará a cabo a través de una colocación privada en Canadá, Estados Unidos y otros mercados seleccionados, con un cierre estimado para el 25 de marzo de 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias. El plazo impuesto por Noboa para el pago es hasta el 11 de marzo.

Las acciones y recibos emitidos en esta oferta tendrán un período de restricción de venta de cuatro meses. Si la compañía no logra cumplir con las condiciones necesarias antes del 15 de mayo de 2025, devolverá a los inversionistas el dinero recaudado más los intereses generados. NSE también planea buscar financiamiento adicional a través de deuda u otras fuentes, y anunciará más detalles una vez que tenga un acuerdo concreto.

Este Diario pidió una reacción a NSE sobre la operación y la fecha señalada por Daniel Noboa para la transferencia y espera una respuesta.

Problemas pasados

En 2022, NSE buscaba operar en los bloques 16 y 67 tras haber adquirido la participación de Repsol, compañía que operaba anteriormente en esos campos. En ese entonces, el exministro Fernando Santos Alvite mencionó que ma firma no contaba con la capacidad financiera ni técnica para trabajar en esos bloques petroleros.

Las reacciones del mercado

La operación no ha sido bien tomada desde Wall Street, al menos en el caso del Gobierno ecuatoriano. Un economista de un banco de inversión, que prefirió no ser mencionado, señaló a EXPRESO que el contrato de Sacha es bueno pero se nota el “apuro”, lo cual denota desesperación de parte del gobierno por si pierde. Por otro lado la oposición a Sacha puede no ayudarle a Noboa en apoyos electorales, especialmente del sector indígena.

