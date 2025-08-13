Equipos ecuatorianos buscan el pase a cuartos en la Copa Sudamericana 2025

Equipos ecuatorianos afrontan los octavos de final de la Copa Sudamericana en busca de la clasificación a cuartos.

Desde el 12 hasta el 21 de agosto se desarrollarán todas las llaves correspondientes a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. DIRECTV transmitirá todos de los cruces de la instancia de eliminación directa con alguno de ellos en exclusiva a través de DSPORTS, en las señales 610 y 1610 HD de su grilla de programación. Además, todos los partidos estarán disponibles en DGO.

Independiente del Valle y Mushuc Runa abren los octavos

El puntapié inicial lo darán Independiente del Valle y Mushuc Runa mañana, a partir de las 19:30, en el estadio Guayaquil. El encuentro entre compatriotas enfrentará al líder de la LigaPRO contra el último de la tabla de posiciones de la competición doméstica. Los Rallados del Valle vienen de vencer por un resultado global de 5 -1 a Vasco da Gama en los playoffs de la Sudamericana e intentarán hacerse fuertes en condición de local. Por su parte, el Ponchito alcanzó los octavos de final del certamen liderando el Grupo E y clasificando de manera invicta después de enfrentar a Cruzeiro, Palestino y Unión.

Universidad Católica buscará sorprender en Lima

Al día siguiente, Alianza Lima recibirá a Universidad Católica en Perú. El partido de ida comenzará las 19:30 con la transmisión exclusiva de DSPORTS, 610 / 1610 HD, y DGO. La revancha tendrá lugar en el Olímpico Atahualpa de Quito el miércoles 20 del mismo mes.

Calendario completo de los cruces Cortesía

Cómo seguir la Sudamericana por DGO y DSPORTS

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.

