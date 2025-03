Roberto Concha es oficializado como gerente general subrogante de Petroecuador

Este miércoles 5 de marzo, el directorio de Petroecuador oficializó a Roberto Concha Rojas como gerente general subrogante de la institución. El funcionario ya había asumido el cargo el pasado 28 de febrero, en reemplazo de Leydi Jiménez.

Según la entidad, Concha es abogado de profesión y cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública, donde ha ocupado diversos cargos.

Fue gerente general y gerente comercial en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y fungió como superintendente del Terminal Petrolero La Libertad.

El Gobierno central explicó que Concha tiene "el firme compromiso de fortalecer la gestión operativa y administrativa de EP Petroecuador, priorizando la transparencia y eficiencia".

Roberto Concha visitó el campo Sacha

En una de sus primeras actividades como gerente general subrogante de Petroecuador, Concha vistió el campo petrolero Sacha, este miércoles 5 de marzo, junto a otros funcionarios.

La operación del campo Sacha será adjudicada al consorcio internacional Sinopetrol, según adelantaron funcionarios de Gobierno días atrás. Incluso el presidente Daniel Noboa emitió una carta para presionar por el adelanto de la prima de 1.500 millones de dólares antes de firmar el contrato.

"Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones", señaló el primer mandatario este miércoles 5 de marzo.

