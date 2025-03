Campo Sacha: ¿qué planea hacer el Gobierno con los $1.500 millones de prima?

El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a la negociación para adjudicar a un consorcio extranjero la operación del campo Sacha, el bloque petrolero más productivo del país, cuyo proceso de licitación ha generado diversas reacciones a nivel nacional.

En una carta emitida la tarde de este miércoles 5 de marzo, el primer mandatario reafirmó que la negociación para la explotación del campo Sacha se mantiene debido a sus condiciones: 1.500 millones de dólares que debe entregar como prima el consorcio Sinopetrol. Noboa adelantó que dicho monto será utilizado para el sector social.

"Son 1.500 millones (de dólares) para inversión social: la Policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos y medicina. (...) Como política pública, el 70 % de la renta petrolera debe invertirse en el país. El impulso que le darían a nuestra economía y desarrollo social es lo que muchos quieren evitar, porque te prefieren en la pobreza para explotarte", expuso Noboa en la carta, aclarando que el documento no fue dirigido "a los políticos, ni a los líderes de opinión ni a la banca", sino al pueblo ecuatoriano.

Pero el presidente lanzó una advertencia al consorcio petrolero Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L., y Petrolia Ecuador S.A. "Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones", fustigó.

Daniel Noboa arremetió contra Jorge Glas

En la carta, Noboa destacó a sus ministros Inés Manzano, José Julio Neira y Luis Alberto Jaramillo por las negociaciones para la adjudicación del campo petrolero. Y arremetió contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

"Aplaudo la labor de Inés Manzano, José Julio Neira y Luis Alberto Jaramillo, pues demostraron que se puede trabajar de forma diferente. De forma diferente a los casos de la época del prófugo y de Jorge Glas, uno por el cual hoy está en la Roca. Hipotecaron Auca y Shushufindi con un préstamo del 19,95 % de interés, hoy, no hipotecamos el país", escribió el primer mandatario.

Daniel Noboa: "Mi familia jamás ha vivido del Estado"

El presidente señaló que su familia "jamás ha vivido del Estado". Y agregó: "A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo de un partido con fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador".

Esta carta no va dirigida a los políticos, ni a los líderes de opinión, ni a la banca.



Esta carta es para el pueblo ecuatoriano, a quienes me debo. pic.twitter.com/c0NEgK6OfK — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 5, 2025

