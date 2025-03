Ministra Manzano sobre el campo Sacha: "Ya no es la joya de la corona"

"Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas", con estas palabras la Ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que el campo petrolero Sacha fue adjudicado a un consorcio extranjero.

Comisión de selección del concurso para renovar la Judicatura cambia Leer más

En rueda de prensa este 3 de marzo de 2025, Manzano aclaró que el campo petrolero Sacha no ha sido vendido, privatizado ni alquilado. "La propiedad es y será del Estado", afirmó la Ministra.

Condiciones del campo y el riesgo ambiental

Manzano explicó que la operación del campo ha estado a cargo de Petroecuador durante 50 años, pero el mantenimiento no ha sido adecuado. Los equipos presentan corrosión interna y externa, y el sistema contra incendios está por debajo de la norma internacional. Además, destacó que no se aprobó una auditoría y existen 1.200 puntos de contaminación, lo que representa un riesgo de catástrofes ambientales.

"La decisión es responsable con la comunidad aledaña, con los ecuatorianos y con la economía del país", enfatizó la Ministra.

Delegación de la operación y beneficios para el país

La Ministra detalló que se adjudicó la delegación de la operación del campo Sacha a un consorcio chino-canadiense, sin que el Estado adquiera deuda alguna. En cambio, la prima de 1.500 millones de dólares que deberá pagar el consorcio será invertida en la emergencia por las lluvias y en el sector social.

Manzano aclaró que el contrato aún no se ha firmado y que existe un cronograma de cuatro semanas para que el consorcio cumpla con diversos trámites, incluido el pago de la prima. "Si no pagan, no hay contrato", recalcó.

Esmeraldas, nuevamente escenario de una masacre Leer más

Por su parte, el Ministro de Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, destacó que el contrato es "un buen acuerdo que conviene al país". Además, señaló que el consorcio pagará impuestos y que las operaciones se realizarán con tecnología de punta.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO