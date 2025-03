Incendio en Guayaquil: llamas consumen una vivienda en la ciudadela Quisquis

No se reportó heridos, según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Moradores atribuyen el incidente a un cortocircuito

La tarde de este 3 de marzo, una vivienda fue parcialmente consumida por las llamas en la ciudadela Quisquis, al norte de Guayaquil.

El humo que desprendía una vivienda de tres pisos en el sector alertó a los ciudadanos que circulaban por la zona, quienes avisaron a las autoridades locales para que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendiera la emergencia.

De acuerdo con esta entidad, 12 bomberos, acompañados de tres unidades de combate, un carro escalera, una ambulancia y una unidad de recarga de equipo de respiración, acudieron al lugar.

Según la entidad, la emergencia fue reportada por primera vez a las 13:44 y fue controlada a las 13:55. Además, no se reportaron heridos.

#BCBGInforma | Tras el reporte de incendio en una vivienda en la Cdla. Quisquis, se despacharon 3 unidades de combate, un carro escalera, una ambulancia y una unidad de recarga de equipo de respiración.🚒🚨🚑



La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la… pic.twitter.com/u3G56TJLS1 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) March 3, 2025

No obstante, el tercer piso de este edificio, donde un cuarto quedó consumido en gran parte por las llamas, no sufrió mayores daños en las bases que sostienen este piso, y la seguridad del resto de los habitantes del complejo no se vio comprometida.

A pesar de no conocer la causa de este incidente, los ciudadanos lo atribuyen a un cortocircuito en el inmueble. “Lo más probable es que sea un corto, porque muchas de las conexiones de los edificios viejos suelen estar mal hechas o ya dañadas, lo que contribuye a que desprendan chispas de forma repentina y causen un fuego que luego puede consumir todo el edificio”, comenta Renato Ochoa, habitante del sector.

Más incidentes en Guayaquil

Durante el periodo del 17 al 23 de febrero, el BCBG atendió un total de 414 emergencias; de este total, 35 fueron incendios que se reportaron en distintos sectores del Puerto Principal.

