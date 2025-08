Autoestima, elévela con estos tips de Meche Barragán

Cierre los ojos y piense que tiene un GPS interno que le guía siempre hacia lo que realmente le hace bien. Eso, según Meche Barragán, coach ecuatoriana radicada en España, es justo lo que le da una autoestima sana. Pero ojo: no se trata de repetir ‘me amo’ frente al espejo (aunque ayuda), sino de algo mucho más profundo.

Meche, que pasó de tocar fondo a crear un best seller en Amazon (Manual para recuperar tu autoestima en 30 días) y un podcast top en Latinoamérica (Sinceramente), lo pone de esta manera: “Si no te valoras, tu vida se llena de ‘acepto esto porque creo que no merezco más’”.

El truco que nadie te cuenta

Ella tiene una metáfora perfecta para explicarlo: “La autoestima es como los lentes con los que ves el mundo. Si están empañados, todo se ve feo; si los limpias, hasta un mal día se vuelve manejable”. Esta idea cobra vida en situaciones cotidianas.

Cuando alguien se engancha a relaciones que lo desgastan, cuando agacha la cabeza ante jefes abusivos o cuando un simple error lo hunde por semanas, ahí hay una señal clara: esa persona necesita trabajar en su autoestima. Porque quien se valora, atrae relaciones sanas, pone límites claros y ve los tropiezos como oportunidades para crecer.

En su libro propone algo mucho más realista: 30 días de ejercicios concretos. Desde aprender que ‘no’ es una oración completa hasta dejar de compararse con otros.

“La gente cree que cambiar es cosa de motivación, pero en realidad es de disciplina”. Y lo ejemplifica con algo que todos entendemos: “Es como ir al gimnasio. Al principio duele, pero con el tiempo, tu mente y tu cuerpo se fortalecen”. El secreto está en la constancia.

El enemigo #1

¿La trampa más grande? Buscar la perfección. “Querer ser el mejor padre, la mejor hija, el empleado perfecto... Eso no existe. Solo agota”. Su consejo es simple pero potente: “Haz las paces con tus imperfecciones. Lo que importa es que, a pesar de ellas, elijas tratarte con cariño”.

Más allá de la individualidad

Este fenómeno va más allá y puede crear impacto social con cimientos fuertes. “Una sociedad con autoestima colectiva sería radicalmente diferente”, reflexiona. “Menos violencia, menos competencia tóxica, más colaboración”.

Para ella, trabajar en amor propio no es solo un acto personal, sino casi un deber ciudadano. “Imagina generaciones futuras que crezcan sabiendo su valor desde niños. Ese es el mundo que quiero ayudar a construir”, concluye con ojos que delatan su genuina pasión por este tema.

Los pequeños cambios importan

La transformación no ocurre de la noche a la mañana. “Empecé con cosas simples: dejar de criticarme por errores pequeños, celebrar mis logros aunque otros no los vieran”, comparte. Estos ajustes aparentemente mínimos, practicados día tras día, son los que terminan cambiando la mentalidad.

Este valor tiene un efecto dominó positivo. “Cuando empiezas a tratarte mejor, exiges más respeto de los demás, eso refuerza tu valor, y así sucesivamente”, explica. Este fenómeno lo ha visto repetirse en cientos de casos: desde mujeres que dejaron relaciones tóxicas hasta profesionales que dieron el salto a mejores trabajos. “No es egoísmo, es ecología emocional: cuidarte para poder cuidar lo que amas”, puntualiza.

Los frutos de apreciarse

Para una persona que ha dedicado su vida a motivar a otros, tiene algunas historias que siempre la hacen reflexionar sobre su labor y el poder de fortalecer la autoestima.

Como el caso de un banquero retirado de 76 años que dedicó toda su vida a apagar incendios ajenos (en su familia, trabajo y amistades) hasta que entendió que merecía vivir para sí mismo.

“Fue emocionante verlo descubrir su pasión por la cocina a los 75 años”, relata Meche. Hoy, él viaja por el mundo tomando cursos gastronómicos y, lo más importante, aprendió a poner límites saludables con sus seres queridos.

Otro caso que impacta es el de una mujer que sobrevivió 23 años de maltrato psicológico. “Ella creía que no podría salir adelante sola, que no tenía derecho a ser feliz”, explica Barragán.

A través del cuidado en su autoestima, María no solo encontró el valor para dejar esa relación, sino que reconstruyó su vida profesional y emocional. “Hoy es coach y ayuda a otras mujeres en situaciones similares”, comenta.

“Cuando te das cuenta de que tu felicidad no tiene fecha de vencimiento, todo cambia”, recalca Meche. Estos casos demuestran que nunca es tarde para sanar heridas emocionales y reescribir la historia. “El común denominador es siempre el mismo: en el momento que empiezan a tratarse con el mismo cariño con que tratan a sus seres queridos, sus vidas dan un giro radical”, comparte.

