Botafogo vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en vivo el partido de Copa Libertadores

Liga de Quito busca dar el primer golpe en la casa de Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores

Ricardo Adé se recuperó de una lesión muscular y será titular ante Botafogo.

Liga de Quito tiene este jueves 14 de agosto la gran prueba al proyecto que lleva adelante con el entrenador brasileño Tiago Nunes y con el que se puso de meta ser protagonista y ganar títulos en las tres competiciones que encara: LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

Desde las 17:00 visitará a un reforzado Botafogo, vigente campeón de la Libertadores, en el estadio Olímpico Nilson Santos, de Río de Janeiro, por el juego de ida de los octavos de final del torneo continental.

Los albos tienen claro que es la oportunidad para demostrar que pueden dar pelea a los ‘monstruos’ de la región y conseguir un buen resultado de cara a la revancha en Quito.

Para esto será clave la solidez defensiva, algo que les faltó en la caída 1-0 ante Aucas, el pasado sábado por la LigaPro, y que Nunes apunta a recuperar con el retorno del zaguero haitiano Ricardo Adé, quien fue baja ante el Papá debido a una lesión muscular.

La línea de tres defensas que plantea el estratega brasileño ha funcionado con Adé como líder, lo que ha dado seguridad y confianza a Richard Mina y Leonel Quiñónez. También con el respaldo de Carlos Gruezo y del chileno Fernando Cornejo en el mediocampo universitario.

Gruezo analizó lo que esperan del duelo ante el Fogao. “Este tipo de partidos son de exigencias y los que nos gusta jugar. Queremos sostener la pelota, intentar jugar y, al perderla, recuperarla lo más pronto posible. Esperamos estar acertados y finos para aprovechar nuestras ocasiones”, afirmó.

Esto fue reafirmado por Cornejo, quien comentó que “somos un equipo compacto, tratamos de ir adelante y no descuidar la pelota. Buscamos atacar con paciencia y tener esa profundidad, debemos tener la personalidad de hacer nuestro juego en Brasil”.

El volante chileno enfatizó en la consigna que tiene en esta llave de Libertadores: “Sabemos que Botafogo es el último campeón, tiene jugadores de mucha trayectoria, pero nosotros también tenemos fortalezas y la ilusión de avanzar de fase”.

Botafogo reforzado y con la línea Ancelotti

El estratega italiano Davide Ancelotti potenció el juego de Botafogo. CORTESÍA

La llegada del entrenador italiano Davide Ancelotti ha impulsado a Botafogo que además sumó cinco refuerzos. Para el segundo semestre llegaron al Fogao el arquero Neto, los volantes Danilo y Álvaro Montoro, y los delanteros Arthur Cabral y Joaquín Correa, con experiencia en equipos de Europa.

La idea del estratega italiano, que se estrenará en el torneo continental, fue sumar elementos ofensivos para suplir la baja del goleador Igor Jesús, clave en la conquista de la Libertadores de 2024, y que fue transferido al Nottingham Forest.

Con Ancelotti al mando, el cuadro brasileño registra cinco victorias, dos empates y una derrota, en los que marcó doce goles y tan solo recibió tres.

Datos claves del Botafogo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 14 de agosto

Hora: 17:00 (de Ecuador)

Estadio: Olímpico Nilton Santos

Transmite: ESPN y Disney+

