ATM confirma retención de más de 100 autos con stickers falsos de RTV

ATM confirmó la retención de más de 100 vehículos por presunta falsificación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV)

En una rueda de prensa, Carlos Ruiz, director de control de tránsito, informó sobre la retención de más de 100 vehículos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil confirmó este miércoles 13 de agosto la retención de más de 100 vehículos por presunta falsificación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

El anuncio se realizó en una rueda de prensa en el centro de la RTV tras la detención de un agente civil de tránsito por presunta falsificación de documentos de tránsito.

Carlos Ruiz, director de control de tránsito informó que, durante un operativo, seis automotores fueron retenidos en un solo día y que las irregularidades se descubrieron al cruzar datos con la base de la ATM. En sus registros, las revisiones no constan, aunque sí aparecen en el sistema AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dijo.

“Se están realizando operativos y se presentará la denuncia ante la Fiscalía para las investigaciones”, señaló.

La ATM insistió en que no tolerará actos de corrupción. EXPRESO

EXPRESO consultó si existen más funcionarios implicados o si el sistema de la ATM fue vulnerado, pero el gerente Fernando Navas se limitó a responder que dentro de los recintos de la RTV no hay personal uniformado desde la creación de la entidad y que los stickers detectados no corresponden a la ATM, sino a otras instituciones.

SGS es la responsable del proceso de revisión vehicular

La noche del martes 12 de agosto, la ATM, a través de un comunicado oficial, aclaró que este caso “no tiene relación alguna con las funciones ni competencias de la institución”.

La ATM recalcó que sus agentes no participan en el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV), el cual es ejecutado exclusivamente por la empresa concesionada SGS, responsable del servicio de matriculación desde la creación de la institución.

