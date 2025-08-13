¿Qué pasa si no tengo la revisión técnica vehicular en Ecuador en 2025?

La revisión técnica vehicular es obligatoria en varios cantones y no cumplir con este requisito puede generar sanciones

La revisión técnica vehicular es obligatoria en ciudades como Quito y Guayaquil. No cumplir con este requisito puede impedir la matriculación y derivar sanciones.

La revisión técnica vehicular (RTV) es un procedimiento obligatorio que garantiza que los vehículos estén en condiciones óptimas para circular. En ciudades como Quito y Guayaquil, este proceso incluye la inspección de frenos, luces, emisiones contaminantes, suspensión y otros aspectos mecánicos. Aunque muchos lo ven como un trámite más, omitirlo puede tener consecuencias legales, económicas y operativas para los conductores.

(Te invitamos a leer: Revisión Técnica Vehicular de la ATM: Esta placa debe hacerla en agosto de 2025)

¿Cuándo se debe hacer la revisión?

El calendario de RTV está organizado según el último dígito de la placa del vehículo. Por ejemplo, en Guayaquil, los autos con placas terminadas en 7 deben realizar la revisión en agosto de 2025. En Quito, el sistema es similar, y se puede consultar en línea a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

¿Qué pasa si no cumples con la RTV?

Los conductores que no realicen la revisión técnica vehicular en el mes correspondiente enfrentan las siguientes consecuencias:

Multas económicas por incumplimiento del calendario.

Imposibilidad de completar la matriculación anual, lo que impide circular legalmente.

Retención del vehículo en operativos de control.

Recargos acumulativos si se posterga el trámite por varios meses.

Riesgo de accidentes por fallas mecánicas no detectadas.

En dos operativos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) realizados en los exteriores de la Terminal Terrestre, 18 buses de transporte público fueron retenidos por no cumplir con la RTV y portar stickers presuntamente falsos; y otros 9 por no contar con la RTV vigente.



Durante los… pic.twitter.com/JUZKfKYvcm — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 20, 2025

En Guayaquil, la ATM cuenta con dos centros especializados para realizar la RTV. En Quito, el proceso se agenda en línea a través del sitio web oficial de la AMT. Los propietarios deben presentar cédula, matrícula, comprobante de pago y papeleta de votación. También pueden autorizar a un tercero para realizar el trámite.

¿Qué placa se matricula en Quito durante julio de 2025 ? Leer más

La revisión técnica vehicular no solo es un requisito legal, sino una herramienta para prevenir accidentes y reducir el impacto ambiental. Cumplir con el calendario establecido evita sanciones y garantiza que el vehículo esté en condiciones seguras para circular.

En 2025, la recomendación es clara: no esperar al último momento y realizar la RTV con anticipación.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!