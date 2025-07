Recorte estatal deja un leve impacto en el riesgo país de Ecuador

Las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para recortar el Estado tuvieron una incidencia leve en el riesgo país. Este indicador cerró durante la jornada del 25 de julio con apenas cuatro puntos de diferencia en relación al día anterior, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

El riesgo país refleja la percepción que tienen los mercados internacionales sobre la capacidad de una nación para cumplir con sus obligaciones financieras. Es decir, a medida que aumenta se estima que hay más probabilidades que no se reconozca el pago de la deuda, por parte de un Estado.

Aparte, se considera el crecimiento económico, déficit fiscal, inflación, reservas internacionales, estabilidad política y otros factores.

¿Qué efecto tuvo el recorte del Estado en el riesgo país de Ecuador?

La medida de recortar el Estado consiste en pasar de 24 a 14 ministerios y las secretarías de nueve a solo tres. Este ajuste incluye también la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, con efecto inmediato. “Este proceso tiene como base criterios de eficiencia y racionalización del gasto público”, indicó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

En los mercados internacionales esta medida no tuvo un impacto significativo. El riesgo país actual de Ecuador es de 792 puntos. Es decir, cuatro unidades menos frente a la jornada previa (796).

Sin embargo, considerando datos de años pasados. La cifra actual es la mas baja desde el 11 de mayo de 2022. Entonces, llegó a 778 puntos básicos.

La leve diferencia alcanzada en este indicador el 25 de julio -un día después del anunció del recorte Estatal- obedece a que el impacto de esos ajustes en las finanzas públicas es mínimo. “No hay tanto efecto porque la incidencia es muy pequeña”, precisó Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

Además, en este resultado influye la caída en la producción petrolera debido a la suspensión del transporte de crudo que se mantuvo durante 25 días.

Carrera enfatizó que para ver resultados positivos en la economía y finanzas públicas se deben seguir concretando las medidas planteadas entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la última revisión del acuerdo. “Esto es un proceso gradual de generación de confianza”, precisó.

Para cumplir con la programación del Fondo y así acceder a los desembolsos esperados, en términos generales, se deben plantear estrategias para aumentar los ingresos y reducir los gastos. En este año, por ejemplo, Ecuador debería generar alrededor de $2.000 millones adicionales en ingresos, entre una reforma tributaria, una mayor reducción del gasto público y otros, refirió el director del Observatorio de la Política Fiscal.

¿Qué impacto tiene el recorte del Estado y la desvinculación de 5.000 funcionarios en las finanzas públicas?

En la última revisión del acuerdo entre el FMI y Ecuador se establece, entre otros, que se reduzca el gasto del Estado entre 2025 y 2028 para disminuir el déficit fiscal y lograr que el manejo de las cuentas públicas sea sostenible, refirió Carrera. “Más allá del acuerdo con el Fondo, es lo que debe hacer el Gobierno”:

Sin embargo, el especialista expresó que estas medidas tienen un impacto “poco significativo”, porque la salida de 5.000 funcionarios públicos de 491.000 que existen en el sector público, representará en al año alrededor de $100 millones al año ($50 millones en este 2025) de un pago que asciende a alrededor de $10.000 millones en sueldos en el año.

Además, dijo que si se suprimen las 5.000 partidas anunciadas no cabe incorporar más adelante a nuevos funcionarios, como lo anunció Jaramillo. “Es contraproducente, no cabe por un lado reducir y por otro incrementar. No tiene sentido”.

En su lugar, añadió que se debería reconsiderar otras reducciones en el futuro porque la masa salarial pública es “muy elevada” y no se puede sostener.

