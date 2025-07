Una rueda de prensa oportuna, sin hablar de Progen ni Ferdinan

La rueda de prensa de la vocera presidencial el jueves por la tarde pudo haber pasado a la historia como una de las acciones más oportunas que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa desde que se instaló en Carondelet.

Y su oportunidad no tiene nada que ver con alguna obra para el país o para anunciar una decisión positiva como podría haber sido, por ejemplo, la decisión de no empujar más el nombramiento de un exabogado de narcotraficantes como presidente del Consejo de la Judicatura. No, la oportunidad de la rueda de prensa tuvo que ver con el escenario político en que se realizó y con los efectos que produjo en la conversación nacional.

Ni Progen ni Álvarez

Mejor dicho: lo oportuno fue que aquello que salió a anunciar Carolina Jaramillo operó el milagro según el cual se dejó de hablar en redes sociales de los temas que hizo del jueves un día horrible para el gobierno. Por ejemplo, el escándalo sobre los contratos con Progen, o los no menos escandalosos asuntos de los que su asambleísta estrella, Ferdinan Álvarez, ha salido a defenderse y a dar explicaciones a raíz del show que armó en la Comisión de Fiscalización (que él preside) con el reo Daniel Salcedo, al inicio de la semana.

Esta oportuna ‘oportunidad’ de la rueda de prensa convocada por Jaramillo se expresó, además, por el hecho de que fue completamente sorpresiva: ella, que únicamente aparece para estas presentaciones los lunes temprano por la mañana, esta vez lo hizo el jueves a las seis de la tarde, justo cuando la conversación nacional estaba que ardía con lo de Progen y el inefable de Ferdinan con sus cuentas pendientes con mafiosos como Xavier Jordán.

Pero si la rueda de prensa fue un acto oportuno por el escenario político caldeado por esos escándalos, no fue, en cambio, un momento feliz para la funcionaria. Ni para el gobierno, claro está. Es decir, la rueda de prensa fue oportuna pero infeliz, desde el punto de vista de la presentación y del contenido.

Jaramillo, básicamente, salió para hacer el anuncio sobre la fusión de 20 ministerios en 14 y sobre la desvinculación de 5 mil funcionarios públicos, ineficientes según lo que ella mencionó. Ineficientes en el sentido de que no brindan el servicio que se merece el ciudadano, como por ejemplo cuando este se acerca y el funcionario le dice “no hay sistema”.

Una rueda de prensa infeliz

La rueda de prensa de Carolina Jaramillo fue infeliz porque, oportuna y todo por los motivos ya expuestos en esta nota, en cambio fue una obra maestra de la improvisación y de la falta de sustento en los anuncios que se hicieron.

Anuncios que, si en verdad eran tan importantes como dijo, deberían haber merecido un análisis técnico y detenido. Pero eso no pasó: la intervención de la funcionaria estuvo llena de dudas y vacíos que lo único que pusieron en evidencia es que no había un estudio completo que sustente los temas anunciados.

El presidente Daniel Noboa durante su intervención en la ceremonia por la fundación de Guayaquil defendió la medida. Presidencia De Ecuador

¿Por qué anunciarlo en ese momento si están tan crudas (o aparentaban estar crudas) las razones por las que se va a fusionar ministerios y despedir a 5 mil funcionarios? Y esto va más allá del hecho de que las fusiones y los despidos puedan ser convenientes o no, porque la realidad dice que en Ecuador hay una carga burocrática absurda.

Carolina Jaramillo comenzó diciendo (una razón más para que la rueda de prensa pase a la historia como oportuna) que sólo se tratarían los temas relacionados con los anuncios de marras y que no se respondería nada que tenga que ver con otros asuntos, lo que de por sí ya descartaba que se trataran los temas que estaban reventando en la opinión pública: lo de Progen y el lamentable uso de la Comisión de Fiscalización por Ferdinan Álvarez.

Luego estuvo el casi nulo sustento que la funcionaria dio a las razones por las que el gobierno pudo haber tomado esas decisiones. No supo responder, por ejemplo, una de las interrogantes más básicas y legítimas que tuvieron los periodistas que fueron a la rueda de prensa: ¿cuánto se ahorra el Estado con las dos medidas? (la pregunta más fundamental en un caso como este).

“Te puedo comentar que no hemos establecido una meta en términos numéricos porque la meta no es alcanzar una meta en términos numéricos”, le respondió al periodista Hugo Constante de Ecuador Chequea, que en varios momentos intentó en vano recibir una información técnica sobre las medidas.

"La idea no es numérica"

“La idea no es numérica, sino que tiene que ver con la eficiencia. El Gobierno Nacional se ha planteado tener un estado eficiente, tener un Estado que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, servicios públicos de calidad, y en ese sentido los cinco mil o supresión de estas cinco mil partidas está basada en estos criterios”, dijo Jaramillo como quien añade algo para rellenar, pero no para complementar su argumento.

Además, es evidente que la eficiencia tiene que ser medida, muy al contrario de la tesis de Jaramillo, con cifras y números. Eficiencia es también ahorro y menos gasto inútil, pero de eso no quiso hablar Jaramillo. Cuando otra periodista le preguntó cuál es el porcentaje de los funcionarios despedidos de acuerdo con la institución afectada, la vocera presidencial se limitó a decir: “No quisiera dar datos exactos porque no tenemos el desagregado”.

Si la fusión de los ministerios y las secretarías, así como la desvinculación de los 5 mil funcionarios ineficientes, hubiera estado perfectamente madura y sustentada, lo obvio era que a la vocera presidencial le habría faltado tiempo para explicarla con detalles técnicos. Pero no, lo que importaba, evidentemente, era que el anuncio sea oportuno. ¿Lo fue? Sí. Al menos por el momento.

Al terminar la rueda de prensa, Jaramillo agradeció a los periodistas que fueron. Y cuando la Presidencia cerró la transmisión, se escuchó a uno de ellos decir: “Gracias por no haber respondido”.

