Ecuador, primera medalla de cheerleading en unos Juegos Mundiales

La pareja tricolor conformada por Fabiana Vélez y Jennifer García subieron al podio por primera vez en un evento de este tipo

Fabiana Vélez y Jennifer García con la medalla de plata, la primera de Ecuador en esta disciplina.

Las deportistas ecuatorianas Fabiana Vélez y Jennifer García consiguieron la madrugada de este sábado 16 de agosto la primera medalla del país en cheerleading en unos Juegos Mundiales.

Con una actuación impecable las tricolores demostraron un gran performance sobre el escenario para primero instalarse en la final y luego levantar un histórico segundo lugar para el país en esta disciplina.

¡PLATAAAA PARA ECUADOR EN CHEERLEADING! 🥈🇪🇨



Fabiana Vélez Cedeño y Jennifer García dejaron todo en la pista en la final de dobles mixtos, logrando su mejor puntaje del torneo: 87.290, superando incluso sus marcas de semifinales.



El oro fue para Estados Unidos, pero las… pic.twitter.com/5piwpc2zcS — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) August 16, 2025

“Es una experiencia magnífica, no pensábamos que nuestro deporte llegue tan lejos... estar acá es un sueño. Hemos trabajado durante tres años siempre estando entre los cinco primeros puestos y finalmente lo hemos logrado”, señaló emocionada Jennifer.

“La experiencia fue totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbradas en el plano internacional; nunca me imaginé que la competencia fuera de tal magnitud, tanta gente apoyando y que nuestro deporte llegara acá es un gran logro”, destacó Fabiana.

En el podio entre Estados Unidos y Australia

La dupla tricolor celebraron hasta las lágrimas el segundo lugar. Cortesía / COE

Las ecuatorianas brillaron de principio a fin. En la segunda semifinal de la prueba Pom Doubles, terminaron segundas con un puntaje de 86.500. Repitieron esa ubicación en el global de sus dos presentaciones y aseguraron su pase a la final como segundas en la tabla general, con un puntaje total de 85.610, únicamente detrás de Estados Unidos.

Luego, en la final mejoraron aún más ese puntaje, alcanzando 87.290, superando incluso sus marcas de semifinales. Esa marcación fue suficiente para quedarse con el vicecampeonato de los Juegos, solo por debajo de la dupla estadounidense de Allison Hoeft y Sydney Martin (89.860). El tercer lugar fue para las australianas Emily Growdon y Shayla Myerscough (84.290).

“Estoy bastante orgullosa de nuestro trabajo, de todo lo que hemos conseguido después de tres largos años de haber estado entrenando, y esforzándonos y por fin lograr nuestro cometido”, afirmó Vélez.

“Y eso que en Ecuador el Pom no existe y lo hemos sacado delante de Pamela Chang que ha buscado una coreógrafa y en base a eso hemos trabajado. Esperamos que en algún momento Ecuador pueda aún desarrollarse más”, reveló Jennifer.

Ecuador asciende al puesto 34 del medallero general con cinco preseas, una de oro (Gabriela Vargas), tres de plata (Vargas, Nicolás García y Cheerleading) y una de bronce (Vargas). Este domingo 17 de agosto finaliza el certamen y solo resta la actuación de Moisés Villón en levantamiento de potencia.

