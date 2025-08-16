Miller Bolaños: del escándalo a la condena de 8 meses, ¿está detenido el delantero?

Miller Bolaños: Su historial de polémicas antes de los 8 meses de prisión

Miller Bolaños, el “Killer” que alguna vez fue sinónimo de gol y ovaciones, hoy acumula titulares en tres frentes: deporte, farándula y justicia. Su último capítulo lo llevó de las canchas a los tribunales. El 15 de agosto de 2025, un juez de la Unidad Judicial de Daule lo sentenció a ocho meses de prisión por el delito de intimidación, tras un procedimiento abreviado que cerró un caso cargado de polémica.

La historia se remonta a la noche del 14 de junio de 2025, cuando el jugador de Guayaquil City fue detenido en una urbanización de Daule. Vecinos denunciaron que había realizado disparos al aire y amenazado a personas del lugar.

Miller Bolaños (i) tuvo varios pasos por Emelec. Archivo

Hay varios capítulos que no tienen que ver con fútbol

La policía lo arrestó junto a una mujer, encontrando en su vehículo una pistola Glock con cuatro municiones sin percutir. Aunque inicialmente fue procesado por tenencia de armas, la Fiscalía reformuló cargos a intimidación.

Antes de este episodio, el 29 de mayo del mismo año, Bolaños ya había sido noticia por un accidente en otra urbanización de Daule. En redes circularon videos donde intentaban inmovilizarlo, pero la CTE aclaró que él no conducía, sino una mujer.

Desde no querer salir con un niño

Su historial extrafutbolístico es largo. En 2023, en Emelec, su ciclo terminó mal: choques con el DT Hernán Torres y un portazo de salida. Ese mismo año, en la Explosión Azul, se negó a salir de la mano con un niño que no era su hijo: “Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con otro man”, dijo en un video viral.

Miller y sus goles con Emelec. archivo

En 2020, en Xolos de Tijuana, su contrato se rompió tras una pelea con Ariel Nahuelpan. En 2011, en Liga de Quito, fue multado por actos de indisciplina junto a su hermano Luis. Y su primera gran mancha llegó en 2007, dio positivo en un control antidopaje en Barcelona SC.

Hoy, a sus 35 años, Miller vive bajo medidas sustitutivas: debe presentarse periódicamente y tiene prohibido salir del país. A pesar de la condena, sigue activo en Guayaquil City, con 20 partidos y 8 goles esta temporada. Sin embargo, el eco de los aplausos se mezcla con el ruido de sus escándalos, dejando abierta la pregunta de si su talento logrará imponerse a sus propios fantasmas.

