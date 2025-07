¿El efecto Milei y su plan "motosierra", política aplicada por Daniel Noboa?

Cuando la vocera de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, anunció la reducción de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías, para algunos fue inevitable: recordaron a Javier Milei. En el 2023, el presidente argentino apareció en un video, una a una arrancó del pizarrón etiquetas con los nombres de ministerios y mientras lo hacía gritaba "¡afuera!", para luego lanzarlas al piso.

Un día después del anuncio del recorte en Ecuador, Javier Milei se refirió a la decisión del presidente Daniel Noboa. Este viernes 25 de junio del 2025, Milei escribió: "FENÓMENO BARRIAL". Y compartió una nota de la Derecha Diario, titulada: "Daniel Noboa eliminó 6 ministerios y echó a 5.000 empleados públicos en Ecuador".

En diciembre del 2023, Javier Milei concretó su decisión de eliminar nueve ministerios. Inclusive el de Educación. Cuando arrancó la etiqueta dijo que esa cartera de Estado servía para el adoctrinamiento.

"Ministerio de Turismo y Deporte afuera. Ministerio de Cultura, ¡afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¡afuera! Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, ¡afuera! Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera!", dijo Milei, en 2023.

¿Qué dijo Javier Milei sobre la medida de reducir ministerios de Daniel Noboa?

Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, en su cuenta de X, compartió un mensaje de la cuenta "In Milei we trust" (En Milei confiamos), en la que en un post con la fotografía de Noboa se decía: "Efecto Milei llega a Ecuador: Presidente Noboa recorta ministerios, elimina 5,000 empleos en un esfuerzo por reducir el Estado".

También, en ese mensaje en X se preguntó: ¿Está la Revolución de la Motosierra extendiéndose por América Latina?

Daniel Noboa no tiene el mejor concepto de Milei, al menos eso le confió a The New Yorker

A Jon Lee Anderson, Daniel Noboa le confesó su opinión sobre varios presidentes de América. Entre otros, el de Argentina, Javier Milei. Le dijo que: "No sé qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece engreído, lo cual es muy argentino, en realidad". Se publicó en The New Yorker, el 17 de junio del 2024.

