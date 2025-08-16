San Lorenzo celebró su fiesta cantonal con encocado gigante de cangrejo

Más de 2.000 unidades del crustáceo se cocieron en un fogón de leña

Como parte de su celebración por sus fiestas patronales, que en esta edición cumplió 47 años de cantonización, la ciudad de San Lorenzo, situado en el norte de la provincia de Esmeraldas, realizó un encocado gigante de cangrejo, del que considera, sería el más grande del mundo.

En una enorme olla de aluminio, un total de 2.000 cangrejos, propios de los manglares sanlorenceños, se fundieron en el sabor de 800 cocos, 120 kilos de cebolla, 100 kilos de pimientos, 25 kilos de ajo, 50 atados de cilantro, cientos de hojas de chiyangua y otras plantas aromáticas ancestrales de la cultura esmeraldeña, que se cocieron a fuego lento en un horno improvisado de leña.

Fueron alrededor de 25 cocineras locales quienes le dieron el toque de sabor a este plato típico y afrodisiaco esmeraldeño, de que se sirvieron alrededor de 2.000 personas, entre moradores locales y turistas.

“Una oportunidad de resaltar a lo grande nuestra gastronomía y compartirla con los turistas”, mencionó Cynthia Caicedo, una de las organizadoras.

Turistas desde diferentes partes del país

Para saborear la delicia, estuvieron presentes decenas de turistas que llegaron al cantón desde ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, para también apreciar la diversidad cultural de ese pueblo afroesmeraldeño.

Además de este evento gastronómico, San Lorenzo festejó con una extensa agenda cultural que incluyó bailes tradicionales de marimba a cargo de niños y adultos mayores.

Además, se llevó a cabo el desfile cívico-cultural, en el que las diferentes instituciones de la ciudad resaltaban las costumbres, atuendos y colores propios de la cultura negra esmeraldeña.

"Es impresionante la alegría y la diversidad cultural que tiene San Lorenzo. Toda la programación me ha gustado mucho, creo que volveré para el próximo año", mencionó Daniela Castillo, quien llegó desde Quito a celebrar las fiestas sanlorenceñas, invitada por una amiga oriunda de esa ciudad.

