El centenario de Barcelona se convierte en un calvario lleno de críticas y fracasos

Reclamos dirigenciales, fracasos deportivos, y un Monumental convertido en escenario de protestas marcan la temporada torera

El año que debía ser histórico para Barcelona se ha transformado en un calvario. El equipo más popular del país atraviesa una irregularidad que golpea a su hinchada, en una temporada centenaria marcada por fracasos y reclamos.

Un sector de los socios y aficionados apunta directamente al presidente Antonio Álvarez, a quien acusan de inexperiencia para comandar un proyecto que prometía grandeza en 2025. Su permanencia ya es tema de debate y voces amarillas piden su renuncia inmediata.

Byron Elizalde, líder de una de las líneas de la barra Sur Oscura, fue muy crítico: “La dirigencia le quedó debiendo al socio y al hincha. El clamor es que los socios convoquen a una asamblea extraordinaria y pidan la renuncia del presidente Álvarez”.

Fracasos deportivos

A mitad de temporada, el Ídolo quedó eliminado de la Copa Libertadores y tampoco clasificó al repechaje de la Sudamericana. En la LigaPro está a nueve puntos del líder, Independiente del Valle, y con un rendimiento de local en decadencia (ver gráfico).

Janio Pinto, exjugador y campeón con Barcelona en 1989, reconoció que ceder puntos en el Monumental se está volviendo una “rutina”. “Siendo un equipo grande, jamás debería perder de local. Barcelona está pagando contrataciones que no resultaron y que no dieron la talla”, criticó.

Un timonel sin respaldo

Ismael Rescalvo, entrenador torero. MIGUEL CANALES

El cambio en el banquillo técnico tampoco surtió efecto. La llegada de Ismael Rescalvo (resistido por su pasado en Emelec), en remplazo de Segundo Castillo, dejó más dudas que certezas.

Isaac Arancibia, socio canario que presenció en el Monumental la última derrota 2-0 ante Macará, aseguró que la mentalidad de Barcelona “no está en campeonar”. “Se concentraron más en hacer Noches Amarillas que en reforzar el plantel. La dirigencia, el técnico y los jugadores deben dar un giro total”, apuntó.

Voces de decepción

Las opiniones se multiplican. Alfonso ‘Pocho’ Harb, expresidente del equipo, reconoció que está “muy decepcionado” y prefiere “no ser más explícito”.

Mientras tanto, el presentador de noticias Isaac Delgado fue tajante contra su equipo: “No se puede calificar ni como un fracaso total ni como un éxito. La eliminación de torneos internacionales fue un golpe fuerte. La hinchada no perdona”.

El periodista Jefferson Merchán también levantó la voz: “Barcelona se viene abajo y no vengan a decir que es solo un tema de jugadores”.

