Kevin Rodríguez
Kevin Rodríguez estará para enfrentar a Paraguay y Argenrtina.Archivo

Selección de Ecuador: Convocados de Beccacece para enfrentar a Paraguay y Argentina

Beccacece confirmó que los convocados de Ecuador para jugar contra Paraguay y Argentina primero van a Buenos Aires

Sebastián Beccacece ya tiene listo el plan para la doble jornada eliminatoria de septiembre, donde Ecuador medirá fuerzas primero contra Paraguay, el 4 en Asunción, y después frente a Argentina, el 9 en Guayaquil. 

Aunque la gran preocupación está en el ataque, el técnico confía en que su nómina, prácticamente definida en un 95%, pueda responder al reto.

Sebastián Beccacece
Beccacece trabajara varios d´ías con la Tri en Buenos Aires antes de jugar contra Paraguay.ARCHIVO / EXPRESO

Ir a Buenos Aires para evitar llegar a Ecuador antes de jugar con Paraguay

La planificación apunta a trabajar en Buenos Aires dos días antes del compromiso contra Paraguay, evitando el viaje a Quito y priorizando la aclimatación en el llano. Tras enfrentar al equipo de Gustavo Alfaro, la Selección regresará a Ecuador para instalarse en Guayaquil, escenario del choque frente a la Albiceleste.

La lista de convocados tendrá a Kevin Rodríguez, quien empieza a despertar en Bélgica con un doblete ante Standard de Lieja. El delantero del Union Saint-Gilloise suma tres tantos en la temporada y se perfila como alternativa seria para acompañar a Leonardo Campana y al eterno capitán, Enner Valencia.

Nada de sorpresas tendría Ecuador para cerrar las eliminatorias

Los convocados para enfrentar a Paraguay y Argentina serían: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas y Gonzalo Valle. Defensas: Pervis Estupiñán, Cristian Ramírez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres y Ángelo Preciado. 

Volantes: Bryan Ramírez, Darwin Guagua, Jhegson Méndez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Páez, Alan Minda, Yaimar Medina, Gonzalo Plata, John Yeboah, John Mercado, Nilson Angulo y Denil Castillo. Delanteros: Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

