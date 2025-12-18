“El Estado es espectador”: Concejo de Guayaquil reacciona tras crimen de Pineida

La muerte violenta del jugador del Barcelona SC provocó un pronunciamiento del Concejo Municipal de Guayaquil este jueves 18

El asesinato del futbolista del Barcelona SC, Mario Pineida, no solo ha causado conmoción en el ámbito deportivo, sino que también generó reacciones políticas en Guayaquil. Durante la sesión del Concejo Municipal de este jueves 18 de diciembre de 2025, varios ediles se pronunciaron sobre la creciente inseguridad que enfrenta la ciudad.

El concejal Arturo Escala pidió la palabra al inicio del debate y, tras su intervención, el Concejo guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista, cuyo crimen ha impactado profundamente a la ciudadanía y al fútbol ecuatoriano.

Sobre el mismo tema, la concejala Soledad Diab expresó su preocupación por la violencia que azota a la urbe. “Se derrama la sangre de guayaquileños inocentes día tras día”, afirmó, al tiempo que recordó que en la última semana Guayaquil ha sido escenario de crímenes atroces e indiscriminados.

Diab señaló que desde el Municipio se están ejecutando acciones dentro de sus competencias, como la iluminación de barrios, la recuperación de parques y el fortalecimiento del tejido social, pero fue enfática al marcar los límites institucionales.

Soledad Diab: "El Municipio no tiene tanques"

“Hay que ser frontales: el Municipio no tiene tanques, ni inteligencia militar, ni control sobre las armas que circulan impunemente en las calles. Esa es competencia del Gobierno central”, sostuvo la edil.

Durante su intervención, Diab elevó una exigencia directa al Ejecutivo. “Exigimos que el Estado central deje de ser espectador de las tragedias que vive Guayaquil. Necesitamos una estrategia real y presencia efectiva”, reclamó ante el pleno del Concejo.

Tatiana Coronel, actual vicealcaldesa de Guayaquil. Cortesía

Tatiana Coronel, vicealcaldesa, cuestiona el Plan Fénix

Luego del pronunciamiento de Diab, la vicealcaldesa Tatiana Coronel tomó la palabra. “Esta es la voz de Guayaquil, pero también de todo un país que clama seguridad”, dijo.

Coronel cuestionó la falta de información y resultados del Plan Fénix. “¿Dónde está el Plan Fénix que tanto proclamaron en su momento?”, preguntó.

