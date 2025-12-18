Marcela Aguiñaga condena el asesinato de Pineida y dice que Ecuador está de luto

La prefecta del Guayas se pronunció tras el ataque armado que acabó con la vida del jugador en el norte de Guayaquil

El asesinato del futbolista Mario Pineida ha generado una oleada de reacciones de políticos, aficionados, el gremio deportivo y la ciudadanía en general, consternados por la violencia que golpeó nuevamente a Guayaquil.

El crimen ocurrió la tarde del 17 de diciembre de 2025, en un ataque armado registrado en la avenida Isidro Ayora, sector Samanes 4, en el norte de la ciudad.

Una de las primeras reacciones públicas fue la de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien se pronunció a través de su cuenta en la red social X. “Profundamente consternada por el asesinato que cegó la vida de Mario Pineida”, escribió.

Agregó que el fútbol representa esperanza para miles de niños que sueñan con seguir el camino de sus ídolos y elegir una vida alejada de la violencia. “Hoy ese sueño duele”, señaló.

La prefecta, quien actualmente forma parte de las filas de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, concluyó su mensaje indicando que “Barcelona, Guayaquil y Ecuador están de luto. Una vez más, condeno la violencia que nos sigue arrebatando vidas y sueños”.

Profundamente consternada por el asesinato que cegó la vida de Mario Pineda.



El fútbol es esperanza para miles de niños que sueñan con ser como sus ídolos y elegir la vida lejos de la violencia.⁰Hoy ese sueño duele.



Barcelona, Guayaquil y Ecuador están de luto. Una vez más,… https://t.co/w699WZo3zc — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 18, 2025

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar del crimen, sujetos armados habrían seguido al futbolista y, al momento oportuno, abrieron fuego. Testigos relataron que los atacantes se movilizaban en motocicletas y actuaron de forma rápida y coordinada.

Cuidacarros y personas que se encontraban en el sector de Samanes 4 indicaron que los agresores vestían de manera casual y huyeron inmediatamente tras perpetrar el ataque, sin que nadie pudiera impedirlo.

Mario Pineida: ¿Qué dijo la Policía en el sitio?

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, confirmó que el ataque habría sido dirigido y precisó que no existían reportes previos de amenazas contra Mario Pineida. Además, informó que la madre del futbolista sufrió una herida superficial durante el atentado y se encontraba fuera de peligro.

Tras el crimen, la Policía Nacional desplegó operativos en la zona norte de Guayaquil para dar con los responsables del asesinato y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Aquiles Álvarez también reacciona al asesinato de Pineida

Otro de los pronunciamientos que generó impacto fue el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien recordó su cercanía con Mario Pineida durante su etapa como directivo de Barcelona SC. A través de su cuenta de X, el burgomaestre expresó incredulidad y dolor por la muerte del jugador.

El jugador fue asesinado en el norte de Guayaquil. CORTESÍA

Álvarez señaló que había visto recientemente a Pineida y recordó los años de trabajo compartidos en el Ídolo del Astillero, club con el que alcanzaron los campeonatos nacionales de 2016 y 2020, además de destacadas participaciones internacionales.

“Sigo en shock… nos vimos hace poco. Parece mentira. Un grande, Mario. Qué tristeza”, escribió el alcalde, sumándose a las múltiples voces que exigen justicia y mayor seguridad frente a la escalada de violencia.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.