Aquiles Álvarez y su reacción tras el asesinato de Pineida: "Nos vimos hace poco"

El alcalde de Guayaquil aseguró estar en "shock" tras conocer la muerte del jugador de Barcelona SC

El jugador fue asesinado en el norte de Guayaquil.

El asesinato del futbolista Mario Pineida conmocionó a Guayaquil y al entorno del fútbol ecuatoriano, generando una ola de mensajes de pesar y solidaridad en redes sociales.

Uno de los pronunciamientos más sentidos fue el del alcalde Aquiles Álvarez, quien recordó su cercanía con el jugador durante su etapa como directivo de Barcelona SC, club con el que compartieron importantes logros deportivos.

Álvarez expresó públicamente su consternación al conocer la noticia. A través de su cuenta en la red social X, el burgomaestre manifestó su incredulidad y dolor, al señalar que había visto recientemente a Pineida y que juntos vivieron años de trabajo en el Ídolo del Astillero, incluidos los campeonatos nacionales de 2016 y 2020, además de destacadas participaciones internacionales.

El alcalde describió a Pineida como una figura importante dentro y fuera de la cancha y cerró su mensaje con palabras de despedida, deseándole descanso eterno.

Sus declaraciones se sumaron a las múltiples reacciones de excompañeros, dirigentes y aficionados que lamentaron la violenta muerte del deportista.

Sigo en shock… nos vimos hace poco.

Parece mentira.

Compartimos muchísimos años en Bsc, dos campeonatos y dos semifinales de América.

Un grande, Mario. Qué tristeza.

Que Dios te tenga en su gloria. 🙏🏻 pic.twitter.com/qUK0xbujrL — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 18, 2025

Lo que se sabe de la muerte del jugador de Barcelona SC

El crimen se registró la tarde del miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 15:53, según el reporte del sistema ECU-911. El hecho ocurrió en los exteriores de un local de venta de cárnicos, ubicado en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil, mientras Pineida realizaba compras acompañado de dos mujeres.

¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4 Leer más

De acuerdo con información preliminar recabada en el sitio, sujetos armados habrían seguido al futbolista y, al momento oportuno, abrieron fuego.

Como consecuencia del ataque, Mario Pineida, de 33 años, y la mujer que sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida.

La mujer lesionada fue atendida por paramédicos durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en la escena. Posteriormente, cerca de las 17:30, fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Testigos del hecho señalaron que los atacantes se movilizaban en motocicletas y actuaron de forma rápida. Cuidacarros y personas que se encontraban en el sector relataron que los agresores vestían de manera casual y huyeron inmediatamente tras perpetrar el ataque.

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, confirmó que el ataque habría sido dirigido y precisó que no existían reportes previos de amenazas contra el futbolista. Además, indicó que la madre de Pineida sufrió una herida superficial y se encontraba fuera de peligro, mientras que la Policía Nacional desplegó operativos en la zona para dar con los responsables del crimen.

Agentes de Medicina Legal y Policía Nacional acuden al lugar donde fue baleado el futbolista Mario Pineida, en la calle Isidro Ayora, Guayaquil. Alex Lima

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ