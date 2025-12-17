¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4

Testigos señalan que dos hombres en motocicleta ejecutaron el ataque armado en el que murió el futbolista

Militares llegaron a la escena del crimen en Samanes 4 para reforzar la seguridad mientras la Policía realizaba las primeras diligencias tras el asesinato de Mario Pineida.

Lo que aparentemente había comenzado como una tarde de compras terminó en una tragedia para la familia de Mario Alberto Pineida Martínez, futbolista profesional de 33 años, asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre, en los exteriores de un negocio de cárnicos ubicado en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El hecho violento ocurrió a las 15:53, al pie de la avenida Isidro Ayora, según el reporte del sistema de emergencias ECU-911. De acuerdo con información preliminar proporcionada por uno de los agentes metropolitanos que atendió la emergencia, Pineida se encontraba realizando compras junto a dos mujeres, quienes serían su pareja y su madre.

El ataque armado en la avenida Isidro Ayora

Mientras el futbolista y sus acompañantes permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Mario Pineida y la que sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida.

Según la información recabada en el sitio, la mujer lesionada recibió impactos de arma de fuego y fue atendida durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en la escena. A las 17:30, el vehículo de emergencia se retiró del lugar y la trasladó a una casa de salud de la ciudad.

Testimonios apuntan a atacantes en motocicleta

Aunque hasta el cierre de esta edición la Policía Nacional no había confirmado oficialmente las circunstancias exactas del crimen, varios testigos aseguraron que los responsables serían dos hombres que se movilizaban en motocicletas.

Cuidacarros y personas que se encontraban en los alrededores del sector indicaron a EXPRESO que los atacantes estaban “vestidos como aniñados”. “Llegaron y le dieron ‘bum, bum, bum’ y se fueron por las mismas”, relató uno de los testigos.

Decenas de curiosos se congregaron en la avenida Isidro Ayora, en Samanes 4, tras el ataque armado que terminó con la vida del futbolista Mario Pineida. ALEX LIMA

Reacciones de familiares y futbolistas

Alrededor de las 17:00, familiares y allegados del jugador llegaron hasta el sitio del ataque y se ubicaron cerca de la camioneta en la que se movilizaba Pineida, la cual quedó estacionada frente al local de carnes. Visiblemente afectados, solicitaron no ser grabados ni abordados por los medios de comunicación presentes.

También acudieron compañeros del equipo al que pertenecía el futbolista, entre ellos Gabriel ‘Loco’ Cortez, Byron Castillo, Dixon Arroyo, Octavio Rivero y José David Contreras. A su vez, jugadores de otros clubes, como Luis Fernando León, capitán de Emelec, llegaron para constatar lo ocurrido. Al igual que los familiares, pidieron respeto y evitaron pronunciarse públicamente.

Policía confirma que fue un ataque dirigido

El coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, confirmó que las víctimas mortales fueron el futbolista y su pareja, cuya identidad no fue revelada. Además, precisó que la madre de Pineida sufrió una herida superficial en la cabeza y se encontraba fuera de peligro.

“Se puede decir que sí fue un ataque dirigido. De lo que hemos podido conversar con testigos, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sitio para victimar”, señaló el oficial.

Palacios agregó que, hasta el momento, no se tiene información sobre amenazas previas contra el jugador y que ninguno de los otros deportistas presentes en el sector reportó incidentes adicionales. “Al momento se están realizando operativos en el sector”, concluyó.

RELACIONADAS Mario Pineida jugador de Barcelona SC asesinado al norte de Guayaquil

Tránsito colapsado y conmoción en el sector

Tras conocerse la noticia, decenas de moradores se aglomeraron en la zona para confirmar la información que ya circulaba en redes sociales. Esta situación provocó congestión vehicular en ambos sentidos de la avenida Isidro Ayora, mientras se realizaban las diligencias policiales.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato que ha conmocionado al fútbol ecuatoriano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ