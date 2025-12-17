Expreso
Mario Pineida asesinato Barcelona SC
Mario Pineida (c), durante una de las últimas prácticas en Barcelona SC.Archivo

Asesinato de Mario Pineida: Reacciones del fútbol ecuatoriano

LigaPro y otros equipos se han mencionado sobre el reciente asesinato de Mario Pineida

El fútbol ecuatoriano vuelve a estar de luto. En la tarde del miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida, quien supo vestir la camiseta de equipos como Independiente del Valle, Barcelona S.C. y la selección ecuatoriana, fue vilmente asesinado en Guayaquil. Ante el lamentable suceso, los mensajes de pesar de varis instituciones del fútbol ecuatoriano ya empiezan a mencionarse.

Entre los comunicados, evidentemente esta el de su ultimo club, Barcelona Sporting Club, donde el lateral supo levantar los títulos del 2016 y 2020.

LigaPro, ente organizador del campeonato ecuatoriano de fútbol, también se pronunció ante la situación del ex jugador de El Nacional y Fluminense.

Liga Deportiva Universitaria de Quito también se pronunció ante este desgarrador acontecimiento que estremece a los fanáticos y protagonistas del deporte en Ecuador.

Independiente del Valle, club en el que Mario Pineida debutó en el año 2010 extendió las condolencias hacia los allegados de su canterano.

Club Deportivo El Nacional, equipo en el que Pineida se desarrollo como jugador en el año 2024 y con quienes levantó la Copa Ecuador, subió un comunicado en forma de pesar, en el que mandan condolencias hacia todos los allegados al futbolista ecuatoriano.

