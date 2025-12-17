Asesinato de Mario Pineida: Reacciones del fútbol ecuatoriano

LigaPro y otros equipos se han mencionado sobre el reciente asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida (c), durante una de las últimas prácticas en Barcelona SC.

El fútbol ecuatoriano vuelve a estar de luto. En la tarde del miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida, quien supo vestir la camiseta de equipos como Independiente del Valle, Barcelona S.C. y la selección ecuatoriana, fue vilmente asesinado en Guayaquil. Ante el lamentable suceso, los mensajes de pesar de varis instituciones del fútbol ecuatoriano ya empiezan a mencionarse.

Entre los comunicados, evidentemente esta el de su ultimo club, Barcelona Sporting Club, donde el lateral supo levantar los títulos del 2016 y 2020.

LigaPro, ente organizador del campeonato ecuatoriano de fútbol, también se pronunció ante la situación del ex jugador de El Nacional y Fluminense.

Liga Deportiva Universitaria de Quito también se pronunció ante este desgarrador acontecimiento que estremece a los fanáticos y protagonistas del deporte en Ecuador.

🕊️ Nota de pesar: Mario Pineida pic.twitter.com/eN4Z9a8qxI — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 17, 2025

Independiente del Valle, club en el que Mario Pineida debutó en el año 2010 extendió las condolencias hacia los allegados de su canterano.

La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida ex jugador de nuestra cantera. 💙🖤, mucha fuerza y paz a su familia. 💐 pic.twitter.com/kPbDpXaFPh — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 17, 2025

Club Deportivo El Nacional, equipo en el que Pineida se desarrollo como jugador en el año 2024 y con quienes levantó la Copa Ecuador, subió un comunicado en forma de pesar, en el que mandan condolencias hacia todos los allegados al futbolista ecuatoriano.

Nota de pesar pic.twitter.com/et5bDRUudl — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 17, 2025

