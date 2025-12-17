Expreso
Mario Pineida asesinato Barcelona SC
Mario Pineida en uno de sus últimos partidos con Barcelona S.C.Archivo

Barcelona S.C.: "Pineida no tenía seguridad privada, quien la tenía era Dixon Arroyo"

Una fuente a la interna del club dio detalles que desmienten rumores sobre el jugador asesinado en Guayaquil

EXPRESO pudo conocer, por una fuente interna de la directiva de Barcelona S.C., varios detalles que aclaran la situación de seguridad del jugador asesinado la tarde de este 17 de diciembre en Guayaquil, Mario Pineida.

Según la fuente, el jugador que se mantenía y se mantiene con seguridad privada desde inicios de este año es Dixon Arroyo, quien llegó la temporada pasada al equipo canario, proveniente del Inter Miami, Estados Unidos.

"Me parece increíble todo esto. El jugador que tiene seguridad privada y que la tiene desde todo el año, desde enero, es Dixon Arroyo, no Pineida. Pineida nunca tuvo seguridad", precisó la fuente.

A nivel oficial, el Club amarillo ya difundió un mensaje de condolencia a la familia y allegados al jugador, mencionando que en las próximas horas se pronunciaran de manera oportuna sobre este hecho.

