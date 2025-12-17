Jugadores de Barcelona se rebelan: no entrenarán y podrían no jugar ante IDV

Los futbolistas emitieron un comunicado donde revelaron que están cuatro meses impagos y que la directiva no da la cara.

Barcelona pasa un momento crítico a días de jugar un partido importantísimo en sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Es que los jugadores del equipo informaron que están pensando en no jugar el compromiso contra Independiente del Valle este fin de semana.

¿El motivo? la falta de pago de sus sueldos de hace cuatro meses según indica un comunicado publicado en redes sociales. El escrito dice que la directiva no le da solución a una problemática que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo.

Incluso revelaron que todavía se les adeuda el 50% del salario de diciembre del 2024. Por lo que buscan una solución inmediata a esta situación. Más cuando se les ha incumplido constantemente las promesas de pago, la última el pasado el lunes 15 de diciembre.

Comunicado de Barcelona a la opinión pública sobre su decisión. Cortesia

Jugadores no entrenarán y no jugarían ante IDV

En ese contexto, los futbolistas informaron que decidieron no entrenar hasta que se resuelva e incluso amenazan con no presentarse ante Independiente del Valle este fin de semana. Eso a pesar de que en ese duelo se juegan su participación en la Copa Libertadores 2026.

"Es una medida justa ante una institución que exige pero que no está cumpliendo con nuestro derechos básicos", dice parte del escrito. El documento también destaca que los últimos partidos los han jugado y ganado por "amor a los colores".

Comunicado de jugadores de Barcelona por falta de pago de sus sueldos. Cortesía

Al final de la carta, los futbolistas pidieron a la directiva que cumplan con su responsabilidad y le mandaron un mensaje a los aficionados del equipo. "Nuestro compromiso con la hinchada y la historia de Barcelona sigue intacto. Ahora esperamos el mismo nivel de compromiso de quienes deben garantizar el bienestar de la institución", sentenciaron.

¿Cuándo juega Barcelona contra Independiente del Valle?

Los Toreros tienen que visitar a Independiente del Valle este domingo 21 de diciembre a las 16:30 por la última fecha del hexagonal final. Un triunfo ante los Rayados les asegurará el segundo lugar de la LigaPro 2025 y un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿Qué pasará?

