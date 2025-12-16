LigaPro 2026: así será el nuevo formato de la Serie A que genera polémica

Las modificaciones aprobadas para la Serie A 2026 ya provocan debate entre dirigentes, exjugadores y clubes como Barcelona

Janner Corozo uno de los goleadores de Barcelona 2025.

El formato presentado para la LigaPro 2026 de la Serie A incluye varias modificaciones que han generado dudas sobre el éxito deportivo y económico del torneo.

Aunque todavía no se conocen los entrenadores ni los jugadores que reforzarán a los 16 equipos de la Serie A en 2026, la estructura del campeonato ya provoca debate. Barcelona SC fue el primer club en manifestar su inconformidad con las modificaciones aprobadas por el Consejo de Presidentes para el próximo torneo.

¿Cómo será la primera etapa de la LigaPro 2026?

La primera fase se jugará bajo el sistema de todos contra todos, con 30 fechas. A diferencia del torneo 2025, en el que Independiente del Valle aseguró su cupo a la Copa Libertadores tras ganar esta etapa, en 2026 el líder ya no obtendrá clasificación directa a torneos internacionales.

Cambios clave en la fase final

Las mayores variaciones se concentran en la segunda etapa del campeonato. El hexagonal final por el título otorgará tres cupos a la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana.

Además, se disputará un cuadrangular adicional que entregará un cupo más a la Copa Sudamericana, y un hexagonal por la permanencia, en el que los seis últimos equipos pelearán por evitar el descenso. Los dos peores ubicados bajarán a la Serie B 2027.

Jorge Reinoso, ex abogado de Barcelona junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. CORTESIA

Voces a favor y en contra del nuevo formato

Sobre estas modificaciones, EXPRESO dialogó con Jorge Reinoso, abogado y exdirectivo de Barcelona SC y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien considera que el cambio no es profundo.

“Básicamente es el mismo campeonato de 2025, solo se modifica la fase final”, señaló Reinoso, al explicar que la esencia del torneo se mantiene.

El exdirectivo agregó que las diferencias son mínimas, salvo en la cantidad de partidos que disputarán los equipos que pelean por cupos a la Sudamericana.

Desde otra óptica, José Gavica, exjugador y comentarista deportivo, considera que el objetivo es elevar la competitividad.

“La intención es darle mayor dinamismo al torneo y generar más competencia desde la primera fase”, analizó.

Por su parte, Gustavo Nivelo, exdirectivo de Aso Guayas, apuntó directamente a lo ocurrido en 2025.

Gustavo Nivelo pide que los equipos se refuercen mejor

“Independiente del Valle se fue solito y dejó un torneo raro. Ser segundo terminó siendo la única atracción”, comentó.

Gustavo Nivelo y Pepe Caballero viendo el partido de 1990 en video. JERSON RUIZ

Un torneo que aún debe probarse

La pelota todavía no rueda bajo este sistema, pero el formato de la LigaPro 2026 ya muestra claros pro y contras. Dirigentes y analistas coinciden en que el gran desafío será lograr un campeonato más competitivo, atractivo y sostenible en lo deportivo y económico.

