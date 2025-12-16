Expreso
FBL-LIGAECUABET-EMELE (15621169)
José Cevallos abrió la goleada de Emelec ante El Nacional.Cesar Muñoz

Emelec: ¿Qué resultados necesita para clasificar a Copa Sudamericana 2026?

Emelec goleó 5-0 a El Nacional y mantiene la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana, pero depende de otros resultados

La goleada 5-0 de Emelec sobre un desdibujado El Nacional, ya condenado a disputar la Serie B en la temporada 2026, reavivó una ilusión que parecía perdida en el corazón de su hinchada: alcanzar uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2026. Aunque el panorama sigue siendo complejo, el fútbol permite soñar, y en el Puerto Principal nadie está dispuesto a bajar los brazos.

El Bombillo fue ampliamente superior y lo reflejó en el marcador con goles de José Francisco Cevallos a los 42 minutos, Romario Caicedo a los 60, un doblete de Maicon Solís a los 71 y 74, y el tanto final de Washington Corozo, que selló una noche de contundencia azul en el Capwell.

Emelec
Emelec sigue soñando en llegar a Copa Sudamericana.MIGUEL CANALES


Alfredo Arias Junior

EN VIVO | Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla, la final del torneo Colombia

Leer más

Una fecha más en LigaPro

Con una sola fecha restante en el hexagonal final de LigaPro, Emelec suma 55 puntos y se mantiene en la pelea. Macará lidera la tabla con 59 unidades, seguido de Aucas con 58. La lucha por los boletos internacionales se abrió aún más luego de que Universidad Católica liberara su cupo a Copa Sudamericana al asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, tras alcanzar la final de la Copa Ecuador. Esto dejó dos plazas disponibles que aún no tienen dueño.

El equipo dirigido por Guillermo Duró está obligado a una hazaña: deberá vencer a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por una diferencia mínima de cuatro goles. Pero no todo depende de los eléctricos. También necesitarán que Aucas pierda por al menos 3-0 frente a Macará en Quito.

Emelec y una goleada que llena de ilusión

La última jornada será de infarto. Emelec visitará a Deportivo Cuenca, mientras Aucas recibirá al líder Macará. Cuatro equipos, dos cupos y 90 minutos que definirán el futuro internacional. La misión es difícil, pero mientras haya posibilidades, Emelec y su gente seguirán creyendo.

